Danna Paola presume mini vestido brillante de transparencias y muestra que "los diamantes son sus amigos"

En medio de los rumores sobre su posible participación en el concierto de Rosalía en el Zócalo de la Ciudad de México, Danna Paola compartió en redes sociales una serie de fotografías en las que se deja ver con un elegante mini vestido de transparencias lleno de brillo con el que deslumbró un importante evento, para el que también uso un look estilo “dark”.

La protagonista de “Élite” compartió con sus más de 30 millones de seguidores en Instagram una serie de imágenes en las que presume su elegante atuendo que consta de un mini vestido de transparencias en tonos café con detalles brillantes bordados. Para éste optó por dejar su cabello lacio y lo acompañó con un diminuto bolso rosa, como el que recientemente causó gran alboroto debido a su contenido.

Danna Paola luce mini vestido de transparencias. Foto: IG @dannapaola

En los detalles llevo sus uñas con un diseño de almendra en tonos vino y brazaletes, así como lencería café que fue visible por su glamuroso vestido. Lo completó con unas zapatillas abiertas doradas con un diseño poco convencional en el tacón, con el que una vez más muestra que se encuentran al día con las mejores tendencias de la moda.

Se trata de un evento organizado por Tiffany & Co, una importante empresa de joyería que explicaría el mensaje con el que la cantante acompañó sus postales: “Diamantes y amigos”. Además, a través de sus historias mostró que pudo estar, una vez más, cerca de Katy Perry de quien recientemente se dijo gran fan y no pudo contener las lágrimas al conocerla.

“Sí hay una persona de la que he sido fan siempre, este sentimiento de ser fan y conocer a tu ídolo es algo que hoy me pasó y entré en shock. Vivir una experiencia así me llenó de aprendizajes. Agradezco mucho intercambiar energía, sentir que alguien te admira (…) cuando estaba pasando me estaba muriendo de miedo. Pero bueno, tengo una foto con ella”, dijo al relatar su experiencia.

Look “dark” de Danna Paola

El atuendo con detalles brillantes no fue el único con el que la voz de “Mala Fama” acaparó las miradas durante el evento de Tiffany en Nueva York, pues fiel a su nuevo estilo en tonos oscuros se dejó ver con un elegante vestido negro.

Con una fotografía desde el baño, la cantante mostró su look para el que optó por un vestido negro liso con abertura en la pierna y detalles metálicos que decoraban los bordes. Lo acampó con una serie de collares y zapatillas con cintas, además de un bolso dorado con detalles brillantes.

Danna Paola se deja ver con elegante look "dark". Foto: IG @dannapaola

