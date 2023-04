VIDEO| Lucerito Mijares habla sin tapujos de lo que siente al ser hija de dos grandes de la música

Tan sólo tenía 10 años cuando Lucero Mijares Hogaza comenzó su preparación como artista a temprana edad e incluso desde sus primeros años de vida la joven comenzó a entrenar su voz, esto especialmente influenciada por sus padres, a quienes desde pequeña acompañaba a sus padres a varias presentaciones, por lo que al poco tiempo comenzó a homologar el talento dentro del gremio de la música.

Fue en el mes de febrero de 2021 que Manuel Mijares lanzó un tema al lado de su hija, mismo que de inmediato se volvió tendencia, no solo porque es muy claro que la joven heredó la presencia del “Soldado del amor” y de su madre Lucero Hogaza a la hora de pararse en un escenario, sino porque además tiene un destacado timbre a la hora de cantar.

Su amor por la música la ha llevado a presentarse ya en dos ocasiones en el Auditorio Nacional, uno de los máximos recintos del país, mismo que pisó en una ocasión al lado de sus papás y en otra como invitada del cantante Melendi.

Lucerito Mijares cuenta cómo se siente al ser hija de famosos

La artista, que recientemente cumplió la mayoría de edad, ha interpretado varias canciones en conciertos en vivo de sus padres, algunas de las más recordadas son "Se Me Olvidó Olvidarte" y "El Privilegio de Amar", con los cuales cautivó a sus miles de seguidores debido a la potencia de su entrega como artista juvenil.

Es dentro de este contexto en el cual muchas personas se han preguntado cómo es que se siente Lucerito Mijares al saberse parte de una fuerte dinastía en la industria artística en México, y más allá de haber heredado el talento de sus padres, los internautas se han preguntado en más de una ocasión el hecho de si la famosa llega a sentir presión o demasiada responsabilidad por tener que dejar en alto el nombre de su familia.

Ahora esta duda ha sido resuelta y durante una cápsula de entrevistas para el programa “Hoy”, matutino de Televisa, la famosa se sinceró y abrió su corazón respecto al cómo lleva su vida llevando un importante apellido detrás de ella.

La joven que además es una promesa del teatro reveló que “A veces la gente piensa y dice ‘híjole, que horror, soy hija de’ pero yo soy muy feliz, pongo mi nombre en alto para también representar a éstos grandes de la música y cuándo me dicen ‘¿oye qué se siente ser hija de Lucero y Mijares’ la verdad es que me encanta, me encanta, me encanta, siento increíble", aseveró Lucerito Mijares.

