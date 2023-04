VIDEO | Así fue como Lucerito Mijares llegó al teatro musical: “Estamos muy emocionados y también muy nerviosos”

Cuando el talento se tiene en las venas es imposible que se detengan a aquellos que desean seguir su destino. Es el caso de Lucerito Mijares, quien desde el pasado 27 de marzo anunció su debut como actriz en teatro musical. Es menester destacar que en inicio Manuel Mijares, su padre, estuvo en desacuerdo con la idea de que se sumara al mundo del espectáculo (tenía que terminar sus estudios antes). El tiempo pasó y poco a poco demostró tener madera para el canto y ahora, también incursionará en la actuación.

A pesar de haber hecho el anuncio con bombo y platillo, nunca se supo cómo es que le llegó la oportunidad. Aunque sus padres son dos famosos reconocidos, Mijares y Lucero, ellos nunca influyeron para que le abrieran el espacio en el Teatro Hidalgo. El responsable directo fue el productor Juan Torres, quien explicó en entrevista para el programa Ventaneando cómo surgió la idea.

"Este proyecto surge porque nuestra Lucerito venía todos los fines de semana aquí al Teatro Hidalgo, primero 'La jaula de las locas' después 'Mi amor eres perfecto, ahora cambia' y la veía parada en bambalinas detrás del escenario, para que la gente nos entienda, veía cómo actuaban, cómo movían toda la escenografía. Era un amor por el teatro impresionante hasta que un día llegue y me dijo, 'quiero hacer teatro', porque me lo decía todos los fines de semana, pero me lo dijo ese día muy seriamente... Corte A, habló con sus papás, después yo hablé con sus papás que les agradezco enormemente el voto de confianza y su generosidad...", narró Torres.

Lucerito Miijares, emocionada y nerviosa

Lucerito Mijares aseguró estar muy emocionada por "El Mago" aunque también nerviosa, aunque eso no le quita lo contenta, porque es algo que siempre quiso hacer. Aseguró que lo más importante es el amor que le tiene al teatro, algo que le agradeció al productor por contagiarla de ese cariño. Sobre su protagónico, como Dorothy, mencionó que es una persona noble, con mucha esperanza. "Estamos más que listos", aseguró.

¿Cuándo se estrena "El Mago"?

La obra de teatro musical "El Mago" ("The Wiz"), donde Lucerito Mijares será la protagonista, con el papel de Dorothy, se estrenará el próximo 30 de junio en el Teatro Hidalgo. Aquellos interesados en acudir a verla deben saber que el miércoles 3 de mayo arrancará la venta de boletos. El productor Juan Torres le pidió a las personas que no se pueden perder de la puesta en escena, pues "son sólo 16 semanas" las que va a durar. La obra se compondrá por una orquesta en vivo y más de 22 actores en escena.

Lucerito Mijares emocionada por su llegada al teatro (Foto: IG @luceromijaresoficial)

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Lucerito Mijares quiere “casarse” con un hombre 36 años mayor que ella y así lo grita en redes sociales