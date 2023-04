Jimena Sánchez se inspiró en Grupo Frontera y conquistó las redes

Jimena Sánchez viene realizando un excelente trabajo como conductora de Fox Sports, colaborando en programas de futbol americano, lucha libre y béisbol. La mexicana se ha consagrado como una de las conductoras con mayor reconocimiento en la industria de la farándula y eso lo hace saber en las redes sociales.

En Instagram, la conductora de televisión ya superado los 9 millones de seguidores y eso la convierte en una de las mayores influencer de este lado del planeta. Es por eso que todos los días entrega material nuevo a sus fans donde no solo marca tendencia con sus look sino también, romper corazones en cada post.

Jimena Sánchez. Fuente: Instagram @jimenasanchezmx

Al ritmo del Grupo Frontera, Jimena Sánchez revolución Instagram

El Grupo Frontera sacó uno de los éxitos de esta primavera 2023. Es que los músicos se unieron con el famoso puertorriqueño Bad Bunny e hicieron el tema “Uno por ciento”. Como no podía ser menos, la conductora de Fox Sports no dudo un segundo en subir un post haciendo referencia a la canción y con un look muy ajustado.

En post de Jimena Sánchez que hizo en Instagram, se la puede ver sentada con la música detrás y el video finaliza con unas pilas que se han terminado. Bueno, es evidente que está haciendo alusión a que se encuentra cansada pero de todas maneras, los fans se centraron en su impresionante escote y enorme belleza.

Es que Jimena Sánchez además de brillar en la pantalla chica, la modelo también es una de las mayores sensaciones en redes sociales gracias a que todo el contenido que comparte se vuelve viral a los pocos minutos. Esperemos ver más de esta diosa hispana ya que seguramente puede ser una de las personalidades de este verano.

