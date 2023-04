Mario Domm es hospitalizado, esto se sabe sobre el estado del salud del vocalista de Camila

El vocalista de Camila, Mario Domm alarmó a sus millones de seguidores y al medio artístico después de que se diera a conocer que supuestamente fue hospitalizado en Miami, Florida. Tras hacerse viral una imagen desde la clínica y que provocara varias especulaciones, el cantante de "Todo cambió" tomó sus cuentas de redes sociales para aclarar cuál es su estado de salud actualmente y tranquilizar a sus fanáticos.

La noche de este lunes 24 de abril, el programa Despierta América por medio de su cuenta de Instagram compartió una imagen en la que se observa al cantautor acostado en una cama de hospital y conectado a aparatos que monitorean sus signos vitales. El medio de comunicación aclaró que hasta ese momento se desconocía qué le había pasado al intérprete, 46 años, por lo que se encontraba contactando a las personas cercanas para dar más detalles al respecto.

"Estamos preocupados por @theofficialmariodomm que hoy estuvo en un hospital en Miami, ya estamos investigando que sucedió con él. Pronta recuperación!", se puede leer en la publicación de la plataforma de Meta, en donde los fans de Camila inmediatamente reaccionaron y le mandaron buenos deseos: "Omg. Que paso con Mario Dom? Pobrecito! Que se recupere pronto..Get better soon!", "Dios lo bendiga, cuide, sane, salve y libere de toda enfermedad. Amén" y "Pronta recuperación", son algunos de los mensajes.

Mario Domm es hospitalizado Foto: Captura de pantalla

Sin embargo, también destacaron aquellos comentarios en los que se lanzan contra el programa estadounidense de Univision, que constantemente ha sido criticado por este tipo de publicaciones. "Falta de respeto hacia su persona", "'Investigando' como si fuera un delito enfermarse", "Que falta de respeto, ojalá y le demande" y "Borren eso. Respeten la intimidad de los artistas. Son seres humanos también. Que manía de hacer dinero acosta de los demás".

¿Cuál es el estado de salud de Mario Domm?

Después de que se hiciera viral la imagen en la que aparece en el hospital y que desatara la incertidumbre entre sus millones de fanáticos, fue el propio Mario Domm que por medio de su cuenta de Instagram aclaró cuál es su estado de salud. En sus historias de la plataforma de Meta indicó que él se sentía muy bien, solamente tuvo cansancio extremo y por consejo del médico se quedó en observación en el nosocomio.

“Amigos que hoy se preocuparon por mí. Decirles que estoy bien, que me siento bien. Tuve un día en el hospital el doctor dice que fue cansancio extremo, pero en realidad me siento bien. Nada más decirles que estoy perfecto, listo para lo que sigue mejor que nunca. Les mando un fuerte abrazo y los quiero mucho chicos”, dijo en un pequeño video con el que tranquilizó a sus seguidores, que estaban alarmados por la foto en el que parece estar en mal estado.

Hay que recordar que Mario Domm podría tener una carga de trabajo al estar preparando un nuevo material discográfico junto con Samo, quien regresa a Camila después de varios años de dejar la agrupación. Los artistas por fin pudieron resolver sus problemas y tras lanzar "Fugitivos" como parte de la celebración de los 20 años de la agrupación, los fans esperan que también inicien con una serie de presentaciones en las que los vuelvan a ver juntos en los escenarios.

