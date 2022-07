¿Mario Domm el culpable de la crisis matrimonial de Yuridia?, esto es lo que se sabe

Sin duda alguna, Yuridia se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, pues está triunfando con su participación en La Voz como coach y también disfruta de las mieles del éxito de su nueva producción discográfica con la que debutó en el regional mexicano.

Pese al gran éxito que vive actualmente la ex académica, parece que no pasó lo mismo en su vida personal, en específico en su matrimonio con Matías pues de acuerdo a una famosa publicación Mario Domm, ex novio de Yuridia regresó a su vida.

¿Mario Domm buscó regresar con Yuridia?

De acuerdo con la revista TV Notas, el compositor y cantante Mario Domm habría tenido un acercamiento con Yuridia cuando ésta comenzaba con la selección de temas de su más reciente material discográfico.

Y es que según el medio antes citado, la disquera habría enviado a Yuridia una de las canciones de Mario Domm, lo que provocó que estos tuvieran contacto de nuevo y a su vez comenzaron los problemas entre la cantante y su esposo Matías quien es su manager.

Y es que Matías se sintió inseguro del retorno de Mario Domm a la vida de Yuridia ya que la relación entre los dos ex académicos estaba intermitente, pues cuando la intérprete de “ya te olvidé” tenía problemas con el integrante Camila, el ahora esposo de Yuri entraba como “comodín”.

“Matías se sintió inseguro como pocas veces lo habíamos visto, porque pese al mujerón que tiene al lado, que es Yuridia, el ver que Mario mandaba una canción, era un foco rojo; recordemos que antes de establecer bien la relación con Yuridia, él era como el comodín de sus truenes, entre Mario y Yuri, porque cada vez que se dejaban, ella iba con Matías, se encontentaba con Mario y mandaba al Diablo a Matías, por eso fue su inseguridad”, dijo la fuente de TVNotas

Debido a lo anterior, según TVNotas, Matías le dejó bien claro a Yuridia que si dejaba entrar de nuevo en su vida a Mario Domm, él iba a dar por terminada la relación entre ellos definitivamente, sin embargo, la cantante jamás pensó en tener algo con el compositor quien fue muy importante en su vida pero ahora su todo es su esposo.

Mario Domm y Yuridia se mandaron mensajes

De acuerdo con una amiga cercana a Yuridia quien dio una entrevista a la famosa revista de espectáculos, Mario Domm buscó a Yuridia por whatsapp para intentar tener un acercamiento con la cantante pero ella fue tajante.

“Sé que intercambiaron un par de mensajes de WhatsApp, pero no fue más allá de un ‘Hola, cómo estás’, ‘Espero te guste la canción’, ‘Gracias, la checo’, y ya. Tampoco es que se hayan convertido en íntimos, ni que todos los días se escribieran, pero Matías, al darse cuenta, se puso celoso e inseguro y tuvieron problemas en aquellos meses”. Dijo la fuente de la revista TVNotas para la entrevista

Pese a que la disquera tenía contemplada la canción de Domm para el nuevo disco de Yuridia, ésta no se utilizó no se sabe si por temas personales o bien simplemente por que no quedó con el estilo del nuevo disco de la ex académica.

Actualmente Yuridia y Matías se encuentran en un gran momento de su relación pues ambos están tranquilos, incluso hace poco la feliz pareja viajo a Argentina, país natal del esposo de la cantante.

