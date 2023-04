VIDEO | Erika Buenfil se confiesa fan de Peso Pluma y esto hizo al conocerlo

Es bien sabido que Erika Buenfil se ha convertido en una de esas luminarias del espectáculo capaz de brillar no sólo por sus papeles en la pantalla chica, también lo ha logrado por su capacidad para ser una destacada influencer en redes sociales. Por tal razón, es que esta unión de labores la llevó recientemente a unirse a una premiación musical que se llevó a cabo en Las Vegas.

Como toda una reina de la TV y el internet. Erika fue invitada a la premiación en Las Vegas y en ésta pudo conocer a uno de los actuales ídolos de su hijo Nicolás, razón por la cual ella se animó también a estar cerca de él y hasta abordarlo para tomarse una foto del recuerdo.

Recientemente, Erika Buenfil brindó su apoyo a Maribel Guardia ante la pérdida de Julián Figueroa.

Como uno de los personajes del mundo musical que en estos días dominan las plataformas, es que Peso Pluma ha subido como la espuma en su carrera. Fue por esto que Buenfil se emocionó al conocerlo y así lo narró.

"La verdad fue una fiesta fantástica en la que todos nos encontrábamos y veíamos, entonces mi hijo me había hablado de Peso Pluma y yo no me acordaba bien del nombre, llego y estaba ahí y me dicen que ese es Peso Pluma y dije 'yo quiero una foto'", comenzó a relatar Erika Buenfil.