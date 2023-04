Erika Buenfil habló de las instrucciones precisas que tiene su hijo Nicolás para cuando ella muera

Tras el fallecimiento de Julián Figueroa el pasado 9 de abril, Erika Buenfil expresó que le impactó demasiado la noticia, porque ella también es madre y conoce a Maribel Guardia. “Aterra horrible, no lo quieres ni pensar”, comentó en un encuentro que tuvo con medios de comunicación.

Aún cuando la actriz de 59 años de edad espera que falte mucho tiempo para que llegue el día de su fallecimiento, ante el lamentable deceso del hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia, Erika Buenfil confesó que ya tuvo una plática muy fuerte sobre la muerte con su único hijo, Nicolás (de 18 años de edad).

Erika Buenfil confesó que ya tuvo una plática muy fuerte sobre la muerte con su único hijo Nicolás (Foto: IG @erikabuenfil50

“Fue bien duro, o sea para mí, (Nicolás me dijo) ‘¿mamá por qué te pones así?’, le digo ‘porque conozco a Maribel, porque soy mamá, porque parece increíble, porque espero que todo sea una mentira’”, contó Buenfil sobre su reacción al enterarse del fallecimiento de Julián Figueroa.

La actriz mexicana reiteró que ya tuvo una plática con Nicolás sobre el día en que ella muriera. “No le gusta, a él no le gusta, claro que lo hemos hablado, a él, cuando tenía 2 años y medio, murió su abuelita, mi mamá, y no lo relacionaba, estaba muy bebé, y cuando queremos tocar el tema a él no le gusta mucho, pero sí, duramente hay que hablarlo”, explicó Erika.

"Aterra horrible, no lo quieres ni pensar", expresa Erika Buenfil sobre la muerte Foto: IG @erikabuenfil50

La actriz subrayó que su hijo ya tiene instrucciones precisas para ese momento. “Por supuesto, tiene todo, indicaciones, sí, pero es que realmente Nicolás nada más me tiene a mí. Claro, están sus tíos y están sus primos y está mucha gente, pero sí hay indicaciones específicas”.

Con respecto a la reacción de Nicolás, la protagonista de telenovelas contó: “(Me respondió) ‘mamá, no me digas eso’; (pero le contesté) ‘tienes que saber esto, esto y esto’”.

Finalmente, Erika Buenfil externó sus mejores deseos para Maribel Guardia y se dijo “aterrada” nada más de pensar en que algo similar pudiera pasarle. “Aterra horrible, no lo quieres ni pensar, creo que por eso fue el shock, de pensar en… no lo quieres ni pensar, me aterraría; o sea, Dios nos cuide; pero a Maribel le sucedió y ahorita ella tiene que reconfortarse, poco a poco”, manifestó.

