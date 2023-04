VIDEO | Andrea Escalona rompe en llanto al recordar a su mamá durante una práctica en hielo

La conductora Andrea Escalona compartió un emotivo video mediante su cuenta de Instagram en el que rompió en llanto durante una practica, pues recordó a su madre, la productora Magda Rodríguez, quien falleció de 57 años en noviembre de 2021 a causa de un choque hipovolémico.

La presentadora de Hoy siempre se mostró muy apegada a su madre, quien falleció de manera sorpresiva de un momento a otro, desde entonces, Escalona ha compartido con sus más de 2 millones de seguidores en Instagram cuánto la extraña.

Sin embargo, nunca pensó que durante una famosa terapia de salud física tomada con hielos la recordaría, tanto así que los no pudo aguantarse el llanto y en medio de la sesión comenzó a llorar.

No pudo contener el llanto

"No sé si sea mercurio retrogrado, el eclipse, la luna… el todo junto, o hace tiempo que no estamos juntas, pero esta terapia de hielo ayuda a sacar mucho. Venían mamás con sus hijas y me acordé de era el tipo de cosas que hacíamos tú y yo", escribió junto al video compartido en su perfil donde se muestran los instantes en los que se sumerge a una tina con hielos y posteriormente mientras se concentraba empezó a llorar.

Andy siempre dejó ver lo mucho que quería a su madre y lo difícil que ha sido su vida tras la irreparable pérdida, sin embargo, ha señalado que el bebé que recientemente tuvo fue mandado por su mamá, pues lo envió para hacerle saber cuánto la ama.

Fue el pasado 22 de diciembre cuando la también actriz le dio la bienvenida al mundo a su hijo, a quien llamó Emilio y desde entonces dijo se ha mostrado más preocupada por su bienestar físico, pues busca llevar una vida sana para compartir muchos años más con su pequeño que actualmente tiene 4 meses.

