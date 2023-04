Andrea Escalona disfruta sus vacaciones desde la playa a unos meses de haberse convertido en madre

La conductora Andrea Escalona se encuentra disfrutando de unas agradables vacaciones de Semana Santa en Acapulco, uno de los lugares favoritos de la presentadora, donde siempre que puede se escapa a las hermosas playas de Guerrero, lugar que también frecuentaba su madre, la productora Magda Rodríguez.

En esta ocasión, la conductora lució un increíble traje de baño en color rojo que robó suspiros, pues a solo unos meses de haberse convertido en madre de su primero hijo luce una figura envidiable y así lo demostró mediante un video compartido en su cuenta de Instagram.

El post compartido en su perfil de Instagram, rápidamente generó miles de me gusta por parte de sus más de 2 millones de seguidores, quienes rápidamente la llenaron de halagos: "Agradecida", escribió junto al post que ya acumuló casi 4 mil me gusta, en cuestión de unos minutos.

La conductora usó un traje de baño rosa con naranja indicado para esta primavera

La presentadora de Hoy ha compartido momentos de su maternidad, pues desde que anunció que estaba embarazada ha mostrado periódicamente su etapa de mamá, pero no solo ha mostrado el lado "bello" también ha sido clara con las mujeres que la siguen y ella misma se ha posicionado en contra de romantizar esta etapa.

Escalona ha pasado varios días en la costa junto a su familia, incluso fue la conductora elegida para la cobertura del funeral del actor Andrés García ocurrido hace unos días debido a que se encontraba cerca del lugar.

Así lucía en su etapa de embarazo

Andrea Escalona sobre los dichos de que Pablo Montero es el padre de su hijo: "¿Saben qué sí me preocupa?"

Con la sinceridad y el humor tajante que la caracteriza, Andrea Escalona dio contestación a todos aquellos rumores en donde señalan al actor y cantante Pablo Montero como el verdadero padre de su bebé Emilio, esto aunque ella en repetidos momentos señaló que compartía el embarazo con su pareja Marco Estrada, quien no es una persona conocida públicamente.

Durante un encuentro que tuvo Escalona con medios de comunicación a su salida de Televisa, empresa en la que trabaja desde hace algunos años, la comunicadora dejo claro y fue muy tajante en su respuesta para quienes cuestionan que Marco Estrada no es el padre de su primogénito y que es producto de una “relación” con Montero.

Andrea junto a su hijo Emilio

Lo primero que hizo “Andy” al escuchar la pregunta de sus colegas fue soltar una gran carcajada, y replicó: “: "¡Ay mana!, ¿mana te tengo qué contestar eso?”, acto seguido dejó claro: ““No, el papá no es Pablo Montero, el papá es Marco Antonio Estrada”, pero no fue lo único que explicó la celebridad.

La hija de Magda Rodríguez pidió a la reportera que se informara más sobre el “chisme” y que no especulara mentiras. "¿Saben qué sí me preocupa muchachos?, que cualquiera puede decir cualquier cosa, pero sin nada no, no sacan una prueba, una fotito, enseñen algo de por medio (…)".

