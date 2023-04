¿Cuándo se estrena la última película en la que participó Julián Figueroa antes de morir?

Julián Figueroa murió el pasado 9 de abril a los 27 años de edad por un infarto agudo de miocardio y una fibrilación ventricular, desde entonces sus familiares, seguidores y seres queridos han llorado su ausencia, especialmente su mamá, la actriz y cantante Maribel Guardia, quien finalmente regresó a los escenarios para continuar con su proyecto de teatro mientras vive el duelo por la partida de su único hijo.

Pero algo que ha hecho más doloroso este proceso es que Julián participó en la película "Centurion: The Dancing Stallion" con cuatro temas musicales los cuales pronto verían la luz, sin embargo, él ya no pudo disfrutar de este gran paso en su carrera como cantante, la cual iba en ascenso. En este contexto, esta semana se llevó a cabo la premier del filme en donde también participa Maribel Guardia, quien no asistió al evento, sin embargo, a través de Instagram compartió un momento muy especial de aquel día.

Y es que durante el evento se le rindió un emotivo homenaje al fallecido cantante, posteriormente se reprodujo el video de "Ay amor" la canción que interpretó para la película en donde además, participó con otras tres canciones que forman parte de la banda sonora del filme, el cual significó sus primeros pasos en Hollywood.

¿Cuándo se estrena la última película en la que participó Julián Figueroa?

La película en la que participó el hijo de Maribel Guardia fue dirigida por Dana González y cuenta con la participación de actores como Aramis Knight, Amber Midthunder, Patricia de León, Adam Irigoyen, Billy Zane, Sal Lopez y Michael Cimino, entre muchos otros. A través de su cuenta de Instagram, la madre de Julián reveló que su hijo fue el encargado de interpretar el tema principal.

El filme se estrenará el próximo 25 de abril en Estados Unidos y durante la premier, la productora ejecutiva, Nancy White Gamble dio unas emotivas palabras sobre la ausencia de Julián Figueroa: "Gracias Maribel por tu amor y amistad, pero sobre todo por el regalo que fue Julián. Julián iba a interpretar su canción esta noche para ustedes, su regalo de música vivirá para siempre en los corazones de todos los que tocó".

Asimismo, a través de sus historias de Instagram, Guardia compartió un fragmento del video musical de la canción de Julián, así como un enlace para que todos sus seguidores escuchen el tema principal de "Centurion: The Dancing Stallion", proyecto por el que la actriz ha recibido un sinfín de comentarios en los que sus seguidores y amistades le externan su orgullo por haber tenido un hijo tan talentoso como lo fue Julián.

