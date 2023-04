Maribel Guardia no asistió al estreno de la película de Hollywood que grabó Julián Figueroa

Maribel Guardia no asistió al estreno de la película "Centurion: The Dancing Stallion", cinta en la que ella tiene una participación especial al igual que su hijo Julián Figueroa, por lo que este proyecto marcaba su debut en Hollywood, sin embargo, perdió la vida antes de verse en la pantalla grande. Debido a la inesperada partida del cantante y actor, la producción decidió hacer un emotivo homenaje al también hijo de Joan Sebastian, que fue el encargado de interpretar algunos temas del filme.

Este 19 de abril, se realizó la premier de "Centurion: The Dancing Stallion", película en la que Julián cantó cuatro de los temas y que Maribel tenía una participación especial como actriz. Los famosos habían confirmado su presencia en la alfombra roja hace algunas semanas, no obstante, el pasado 9 de abril, el intérprete falleció repentinamente, por lo que la artista decidió no asistir, mientras que la producción le hizo un homenaje póstumo al joven que destacaba en el regional mexicano.

Así fue el homenaje para Julián Figueroa

De acuerdo al reporte de "Despierta América", durante el estreno se puso una imagen de Julián Figueroa rodeada de veladoras y flores blancas, asimismo antes de presentar el filme se transmitió el video de la canción "Ay amor" que el hijo del "Poeta del Pueblo" interpretó en inglés para la cinta que llegará primero a Estados Unidos. Esta era la primera participación del artista, de 27 años, en una película de Hollywood, por lo que ahora sus fanáticos están muy emocionados de poder verla pronto en la pantalla grande.

Julián Figueroa recibió un homenaje en el estreno de "Centurion: The Dancing Stallion" Foto: Captura de pantalla

"Él está con nosotros a través de este filme, a través de su talento", destacó la protagonista de la historia, Patricia de León, quien la mentó que Maribel Guardia y Julián Figueroa no pudieran estar junto a los demás actores de la producción debido al lamentable hecho. Asimismo, otros de sus compañeros, como Adam Irigoyen recordó a como el joven artista los reunió para cantarles un tema durante el rodaje: "es algo que voy a llevar siempre".

"Centurion: The Dancing Stallion" narra la historia de un joven que participa en un concurso de equitación después de haber pasado una enfermedad. Está bajo la dirección de Dana Gonzáles y tiene las actuaciones de Aramis Knight, Amber Midthunder, Patricia de León, Adam Irigoyen, Billy Zane, Sal Lopez y Michael Cimino, por mencionar algunos de la larga lista de artistas que colaboraron en este proyecto, incluida Maribel Guardia.

La actriz, de 63 años, ha pasado una etapa de duelo debido a la muerte de su hijo Julián Figueroa, pues ha dejado sus diferentes proyectos desde su participación en "Lagunilla mi Barrio" hasta su talkshow; poco a poco ha ido retomando sus actividades profesionales, pues se informó que este fin de semana, Maribel regresará a la obra de teatro. Es así como la también cantante quiere regresar a la normalidad sobre todo para ayudar a su nuera Ime Garza y su nieto Juliancito.

