Benicio del Toro aplaude al cine mexicano y a sus directores: "Es impresionante"

El puertorriqueño Benicio del Toro considera que el cine iberoamericano ha crecido mucho en los últimos años, principalmente el mexicano que ha logrado tomar grandes referencias de Hollywood.

“No soy científico, pero (el cine mexicano) aporta mucho. Ve Hollywood, lo mezcla y hace su propia salsa. Y de repente ves a los tres amigos haciendo cine en todas partes. Entonces la industria estadounidense es espectacular y puedes usarlo, pero creo que el cine latino puede ser influido por el japonés, inglés, francés o chino”, mencionó el actor en la conferencia que dio por el Premio Platino de Honor.

Sobre el cine de su país dijo que está creciendo, pero algunos países tienen mayor cultura, insistiendo que lo que se está haciendo en México es impresionante, así como en Argentina o Chile, por eso espera que este tipo de premiaciones, los Premios Platino, impulsen más la industria y sobre todo que eliminen los prejuicios sobre este sector.

“Hay estereotipos que se crean y existen, porque no se profundizan en ellos; porque no se ha fomentado escritores que hagan historias hispanas, y tal vez eso es una de las razones (de que continúen). Pero hay directores latinos que no necesariamente hablan de su experiencia dentro de Estados Unidos. Ahí están los tres amigos”, agregó.

Referente de Estados Unidos

Del Toro tiene una carrera de más de 30 años, y aunque es un referente en el cine estadounidense y latinoamericano, recordó que no todo ha sido fácil, primero porque su familia es de abogados y sus padres querían que él también se dedicara al derecho. Después entre los principales retos estuvo el de modificar su nombre.

“Cuando empezaba como actor, la familia no estaba contenta, ahora es un poco distinto, pero en aquella época ser actor era raro; recuerdo que cuando salió ‘Huevos de oro’, fue una película que relajó a mi viejo, tal vez era porque la hice en español”, detalló.

Si bien el actor ha interpretado distintos personajes y géneros, pero es cierto que destaca su trabajo como villano, lo cual tampoco le molesta y considera que poco a poco esto ha cambiado y ahora solo los hace si realmente lo apasionan.

“Hay algunas cosas que uno hace de joven, por un tipo de energía, pero ahora a veces he dicho que no a cosas por rebeldía y sin pensarlas. Sin embargo, no estoy mirando para atrás y martillándome”, mencionó.

