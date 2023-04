Llorarás sin freno: la película más vista en Netflix ideal para dejar fluir tus emociones, es un drama fascinante

Hay días nublados en los que todo el contexto resulta perfecto para tomar una bolsa de palomitas, encender el televisor, cubrirte con una frazada y hacer clic en una de las diversas películas disponibles a través de Netflix, sin embargo, la diversidad de títulos a través de esta compañía de entretenimiento es inmensa, por lo que a continuación te hacemos la recomendación de una cinta ideal para dejar fluir tus emociones más profundas.

Se trata de la cinta titulada “Déjalo ir”, o por su título original en inglés “Let Him Go”, un filme de drama del guionista y director Thomas Bezucha, el cual actualmente se encuentra en el puesto número uno del ranking que indica cuáles son las 10 películas más vistas en cada país, en el caso de México, este título arrasa con el puesto número uno.

Una cinta en Netflx que te dará una explosión de emociones

Se trata de un largometraje que está esteralizado por el protagonista de “Yellowstone” es decir, Kevin Costner, quien encarna a un abuelo bastante intenso con el que más de uno se podría sentir identificado. Este es un filme, que además es protagonizado por Diane Lane, cuenta la historia de George (Costner) y Margaret Blackledge (Lane), una pareja de ancianos aburridos que deciden intentar recuperar a su pequeño nieto de la turbia familia rural que lo ha reclamado.

La cinta hará al espectador inundarse en profundos sentimientos, especialmente debido a que es una historia que comienza con una pérdida: el hijo de George y Margaret, James, quien muere en un accidente de equitación en su rancho, dejando a su joven esposa Lorna (Kayli Carter) viuda y a su bebé Jimmy sin padre.

Es así como los abuelos se embarcan en una profunda aventura llena de dolor, humor, aventura e incluso peligro. El guionista Thomas Bezucha realizó esta cinta tras una adaptación que hizo de la novela homónima de Larry Watson. Esta es una producción que sin duda te atrapará desde la primera secuencia, misma que te llevará del llanto a la furia y quizá, por qué no, hasta al miedo.

Es de mencionar que "Let Him Go" o "Déjalo ir" es un largometraje lanzado por Focus Features y actualmente distribuido por la famosa empresa de streaming con logo rojo y sede en Los Gatos, California; el filme tiene una calificación R de la Motion Picture Association of America por violencia y su duración es de 108 minutos.

fal

SEGUIR LEYENDO:

Netflix: la película que según la BBC es de las mejores de la historia, una fría realidad de la inteligencia artificial