José José: La historia del porqué el 20 de abril es su día y todo gracias a la canción "Me vas a echar de menos"

Cada 20 de abril se conmemora la vida y obra del "Príncipe de la canción", estamos hablando del mexicano José Sosa, mejor conocido en el mundo como José José, quien a través de sus interpretaciones dejó un legado innegable. Pues bien el vigésimo día de este cuarto mes es dedicado al músico y no por ser su cumpleaños o su aniversario luctuoso, sino gracias a una canción que en su letra lleva la fecha.

Estamos hablando ni más ni menos que de "Me vas a echar de menos". Fanáticos y familiares instauraron este día dedicado al "Príncipe" desde 2020.

"Y me estarás llamando cada veinte de abril

Y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí

Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste

Y no podrás fingir"