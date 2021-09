José José: Este fue el motivo por el que no pudo cantar junto a Frank Sinatra

Este martes 28 de septiembre se cumplen dos años del lamentable fallecimiento de José José, quien en vida fuera uno de los más grandes cantantes que ha tenido México, por lo que este día “El Príncipe de la canción” será el tema de conversación en distintos espacios donde se realizarán homenajes y se recordará su legado y para entrar en sintonía, en esta ocasión recordamos cómo fue su relación con Frank Sinatra y te revelamos el motivo por el que no pudieron cantar juntos.

De acuerdo con el libro autobiográfico de José José, el cual se llama “Esta es mi vida” fue a inicios de la década de 1970 cuando ocurrió el primer acercamiento entre el príncipe de la canción y Frank Sinatra debido a que los temas del intérprete mexicano sonaban como fondo en los pasillos del sello discográfico de “La Voz” en Los Ángeles, California llamado “Reprise Records” y se dice que al escuchar temas como “El triste” o “Mi niña” el astro estadounidense pidió que contactaran a José José para planear un álbum juntos.

En su libro, José José indica que cuando los representantes de Frank Sinatra le hablaron de la posible colaboración entre ambos artistas, él aceptó sin dudarlo pues además de significar un impuso para su carrera a nivel mundial, también lo consideraba un ídolo, por lo que cantar con él sería todo un sueño, sin embargo, esta colaboración no se pudo concretar debido a que en ese entonces “El Príncipe de la canción” tenía contrato con la disquera “RCA Víctor” quienes le negaron la posibilidad de cantar junto a Sinatra para mantener su exclusividad.

Tras esta fallida colaboración, en el libro se cuenta que José José resultó muy afectado anímicamente por no poder colaborar junto a “La Voz” y debido a ello, entró en una fuerte depresión que le duró semanas en las que se refugió en el alcohol y se dice que estuvo escuchando los discos de Frank Sinatra lamentándose por lo que no pudo ser.

La colaboración entre José José y Frank Sinatra nunca se pudo concretar. Foto: Especial

Conoce a Sinatra

José José explicó en su libro que, aproximadamente cuatro años después de la oferta de colaboración, tuvo oportunidad de cantar ante la presencia de Frank Sinatra en un centro nocturno de Tijuana llamado “Flamingos”, sin embargo, asegura que, pese a que no tuvieron contacto, el cantante de “Fly me to the moon” se tomó el tiempo de dejarle un recado con el dueño del club, “Dice que si sigues cantando así, te vas a lastimar, que tienes que vocalizar”, habrían sido las palabras de Sinatra para José José.

En otro pasaje del libro cuenta que, a principios de la década de 1980, ambas estrellas finalmente pudieron convivir juntos, pues José José fue invitado a la casa del estadounidense en Los Ángeles para cantar algunos temas, los cuales, dejaron satisfecho a Frank Sinatra quien le dio un sabio consejo al “Príncipe de la canción”.

“no te olvides de que triunfar es muy bello, pero tiene un precio alto. Yo, por ejemplo, siempre estoy encerrado, no puedo ir al cine ni al súper, eso duelo, aunque tiene sus compensaciones. Nunca dejes de ser José José, el que va al cine con sus hijos y lleva a su mamá de compras”, fueron las palabras de Frank Sinatra, quien nunca más volvió a poner en la mesa una oferta para colaborar con el intérprete se “Volcán apagado”.