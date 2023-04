Desde la playa, Ingrid Coronado impone estilo en traje de baño de mariposa

Ingrid Coronado causó furor con su reciente posteo en las redes sociales. En sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook, la guapa conductora compartió con sus millones de fans una fotografía en la que se le ve disfrutando desde la playa con un traje de baño de mariposa con el que impuso estilo para las mujeres mayores de 40 años que desean lucir increíble y en tendencia con la temporada.

Coronado, de 48 años, actualmente se encuentra trabajando como locutora en MVS en un programa en el que comparte cabina con Tamara Vargas, y sigue en constante promoción de su libro "MujerÓN", pero también se coloca como una de las mejores vestidas en las redes sociales, y así lo confirma con cada una de sus publicaciones, que llegan a recibir miles de "likes" y una gran cantidad de comentarios.

Ingrid Coronado conquista en coqueto traje de baño

La presentadora compartió en sus cuentas oficiales de las plataformas de Meta una foto en la que se le ve sentada con los colores azules del océano y el cielo en la parte posterior, presumiendo su curvilínea silueta en un look de playa con el que impuso estilo entre sus millones de seguidores, quienes pronto la llenaron de halagos, pues recibió cientos de comentarios con frases como: "Que lindo", "bella como siempre, te queremos" y "Guapísima".

"La frase del #comentarot de hoy en @ingridtamaramvs me encanto! 'La Fé no es sólo superar lo que se interpone en tu camino. La Fé es entender qué lo que está en tu camino es parte del camino' - Ariel Grunwald", escribió Ingrid para acompañar el posteo en sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram, además, en las historias también publicó una foto con el mismo look en la que se le ve recostada en un camastro.

En la fotografía que la conductora compartió se le ve derrochando estilo con un moderno traje de baño con diseño de mariposa en la parte del top, conjunto que también destaca por su diseño de panty de talle alto, un look con el que confirmó que después de los 45 años se puede lucir increíble en un día de playa o alberca, como ya lo había dejado ver hace unos meses con el mismo atuendo.

Ingrid conquista las redes con sus looks de playa. Foto: IG @ingridcoronadomx

Cuando se trata de bañadores coquetos Ingrid se ha convertido en un referente, pues la guapa exconductora del matutino de TV Azteca se ha dejado ver en diseños con estilos que son perfectos para disimular aquellas partes que las mujeres prefieren ocultar, como el vientre, pues los conjuntos con panty de talle alto se han vuelto sus favoritos, además de sus tops decorados con holanes o como en esta ocasión con una mariposa.

En mayo del 2022, la conductora y ex cantante lanzó su segundo libro "MujerÓN", una publicación con la que busca enviar un mensaje al género femenino. Luego de ser cantante del grupo musical "Garibaldi", Coronado ganó popularidad como presentadora en TV Azteca con programas como "Sexos en Guerra", "Tempranito" y "Venga la Alegría". Hoy se consolida como una de las favoritas en redes sociales, en donde destaca por sus looks.

