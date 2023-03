Ingrid Coronado y sus 3 coquetos, pero elegantes bikinis que no te querrás perder

Ingrid Coronado es una de las mujeres que, por alguna extraña razón se ha hecho querer y odiar por el público mexicano. Pues resulta que sus matrimonios fallidos le trajeron muchas polémicas que a la fecha la han atormentado. Sin embargo, nadie puede dudar que es una mujer en toda la extensión de la palabra: trabajadora, buena madre y hasta escritora.

La ex integrante del grupo Garibaldi (después de sustituir a Paty Manterola), saltó a la fama gracias a que se integró al programa misceláneo Tempranito que era conducido por Alan Tacher y Anette Michel. Su participación gustó tanto que se terminó convirtiendo en una de las conductoras para después sumarse a más proyectos como "Sexos en Guerra" a lado de su ex esposo Fernando del Solar (q.e.p.d), Venga la alegría y La Academia entre otros no menos importantes.

Tras separarse del argentino, Ingrid Coronado ingresó a la radio como conductora y se aventuró en el mundo de las letras para publicar el título "Mujerón. Conquístate, ámate y enciende tu poder femenino", el cual consideró un verdadero regalo para las féminas para que puedan transformar varias áreas de su vida, "descubrir tu poder personal y construir relaciones sanas y amorosas".

Testimonios de las lectoras de Ingrid Coronado (Foto: IG @ingridcoronadomx)

Ingrid Coronado y sus 3 coquetos y elegantes bikinis

Ingrid Coronado, además de ser una de las mujeres más talentosas de la televisión mexicana también es una de las más atractivas, pues tiene unos ojos que atrapan desde el primer instante, sonrisa contagiosa y un cuerpo cincelado que ya quisieran muchas jóvenes veinteañeras. Como es natural sus fans están siempre atentos a sus publicaciones en redes sociales, particularmente en Instagram, donde suele consentirlos con fotografías de ella con sus mejores bikinis.

El primero de este tipo de prendas para ir a la playa (más ahora en las vacaciones de Semana Santa) es uno de color azul con plantas de colores estampadas. Destaca la tela ubicada en la parte frontal del top, que le da un toque coqueto y elegante.

Ingrid Coronado adora los bikinis que tiene bien cubierto el pecho (Foto: IG @ingridcoronadomx)

El segundo es similar al diseño anterior, pero con colores más sobrios. Con un diseño retro, la parte de abajo es amplia y cubre parte de su cintura, mientras que el top es de color verde. Este tipo de modelos son ideales para aquellas mujeres que no quieren enseñar tanto como Maya Nazor o Celia Lora.

Ingrid Coronado llama mucho la atención con sus bikinis (Foto: IG @ingridcoronadomx)

El último bikini que modeló Ingrid Coronado es aún más retro, que destaca por una enorme mariposa que tiene a la altura del pecho. Ella lo utilizó durante sus vacaciones en la playa y no, no se veía nada mal. Por el contrario, dejó claro que la moda de antes está de regreso.

Ingrid Coronado con un modelo retro en la playa (Foto: IG @ingridcoronadomx)

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Así fue el incontrolable ataque de risa de Ingrid Coronado que desconcertó a sus compañeros