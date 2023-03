Celia Lora tiene una tienda con bikinis exclusivos para modelar en las próximas vacaciones

Además de ser una de las mujeres más exitosas dentro del universo de OnlyFans, Celia Lora tiene una página web exclusiva y colabora con Playboy; sin embargo, también es toda una empresaria que vende ropa con su imagen, trajes de baño y bikinis de todos los tipos y tallas. Después de generar un tremendo impacto en sus redes sociales con atuendos arriesgados, era natural que pensara en crear su marca y hacerse de otra entrada monetaria.

Se trata de Celi Sheli, la tienda virtual de la hija de Alejandro Lora, líder y vocalista del Tri, que promete diseños en todas las tallas y entregas a todas partes del mundo. Otras de las prendas que llaman la atención son las playeras con su rostro dibujado por inteligencia artificial y su nombre escrito con el mismo tipo de letras que maneja una reconocida marca de refrescos.

Celia Lora con su imagen en su playera (Foto: @celi_sheli_bikinis)

Aquellos interesados en adquirir algunas de las prendas de la tienda de Celia Lora sólo deben visitar la cuenta de Instagram @celi_sheli_bikinis y echarle un ojo al catálogo que tiene diferentes modelos que destacan por su estampado, diseño y la cantidad de tela, para las más arriesgadas cuando visitan la playa. Cabe destacar que algunos de ellos ya los ha presumido en sus entrevistas y en su página oficial.

Los mejores bikinis de Celia Lora

Aquellos que se aventuren en el sitio mencionado podrán encontrar los bikinis más novedosos y aunque no siempre lo tiene, manejan ya los precios para que "no los manden al inbox". El primero es el modelo "conga" que destaca por sus colores primaverales y su estampado de flores.

Celia Lora y el modelo conga (Foto: @celi_sheli_bikinis)

El siguiente modelo es "conga con estampado polka". Destaca por su color crema y estar salpicado por lunares rojos, además de que la parte frontal superior tiene un excedente con el que se puede crear un coqueto moño. Celia Lora lo utilizó al pie de la alberca donde sobresalió de inmediato.

Celia Lora y el modelo conga con estampado polka (Foto: @celi_sheli_bikinis)

El siguiente en la lista es un imperdible que no puede faltar en el armario: el clásico de estampado animal print. Aunque a este no le dejó el nombre del modelo, no es necesario ya que parece ser único.

Celia Lora y clásico modelo con estampado animal print (Foto: @celi_sheli_bikinis)

Otro que tampoco debe faltar en el guardarropa es el clásico de color negro en su totalidad. Sin importar la temporada ni el escenario, este atuendo siempre hará lucir a su propietaria elegante y coqueta.

Celia Lora con el imperdible bikini de color negro (Foto: @celi_sheli_bikinis)

SIGUE LEYENDO:

Celia Lora: ¿en dónde se ubica la cafetería donde se hace sus atrevidas selfies?