Así fue la reacción de Jisoo de BLACKPINK al ver a Taylor Swift bailando “Pink Venom”

La cantante y actriz coreana Jisoo, quien es conocida por ser una de las miembros de BLACKPINK, habló sobre lo impactante que fue para ella ver a la artista estadounidense Taylor Swift bailando su música, pues confesó que fue algo totalmente irreal, ya que nunca pensó que la fama de la girlband de K-Pop llegaría tan lejos.

¿Cuál fue la reacción de Jisoo al ver a Taylor bailando?

Jisoo, quien recientemente debutó como solista con su sencillo "FLOWER", confesó en una entrevista para la revista Teen Vogue que ver a la intérprete de "Anti-Hero" bailando "Pink Venom" durante los MTV Video Music Awards del 2022 fue algo increíble, pues nunca imaginó que la música de BLACKPINK sería mundialmente reconocida. "Ver a Taylor Swift, alguien a quien escuché mucho mientras crecía, bailando nuestra música... pensé: '¿Es esto la vida real?'. Para nosotras fue inspirador y una gran experiencia", puntualizó.

Ante esto, los fans de la agrupación de pop coreano, quienes son conocidos como BLINKS, se mostraron muy emocionados, pues esperan que en un futuro puedan trabajar junto a la intérprete de "You Belong With Me" en algún proyecto musical, pues sería un éxito rotundo.

¿Cómo bailó Taylor "Pink Venom"?

La artista estadounidense Taylor Swift, quien es una de las cantantes más exitosas en la actualidad, fue captada bailando "Pink Venom" de BLACKPINK durante los premios MTV VMA´s del año pasado y dejó claro lo mucho que le gusta la música de la banda de K-Pop.

Además, utilizó la misma canción en un video que subió a la plataforma de TikTok para presumir su look para dicha premiación y demostró que es una BLINK. Por si fuera poco, logró tomarse una foto con Rosé, la voz principal de la girlband y ambas se mostraron muy felices.

