Así respondió Rosé de BLACKPINK a quienes la acusaron de consumir drogas

Pese a los rumores de que Rosé de BLACKPINK consumía drogas, la girlband de K-Pop se presentó este fin de semana en el festival Coachella y demostraron lo talentosas que son, pues muchos las elogiaron por su gran presentación. De hecho, la cantante de "Gone" respondió a sus haters durante su performance y sorprendió a todos con sus palabras.

¿Rosé respondió a sus haters?

Aunque la artista no dio el mensaje de manera directa, lo cierto es que sus fans, conocidos como BLINKS, se percataron de que sus palabras eran dedicadas a quienes han esparcido rumores falsos sobre ella, pues antes de que la banda de chicas interpretara "Tally" mencionó: "La siguiente canción tiene un mensaje. Entonces, si te sabes la letra es importante que la cantes con nosotras".

(Créditos: YG Entertainment)

Posteriormente, la cantante de "Gone" cambió una parte de dicha canción y dejó claro que ella ha trabajado muy duro para llegar hasta donde está, por lo que no piensa tomar en cuenta los malos comentarios y acusaciones falsas en su contra. Además, mencionó que es libre de hacer todo lo que quiera con quien le plazca. "Yo hago lo que quiero con quien quiero y no tengo por qué ocultarlo. Mientras tú dices estupideces, yo haré lo mismo", dijo.

¿Rosé consume drogas?

Luego de que se viralizó una imagen donde supuestamente Rosé estaba sentada con un grupo de amigos consumiendo sustancias ilegales en una reunión, la agencia de la banda de KPOP, YG Entertainment, lanzó un comunicado donde dejaron claro que ninguna de las miembros consume drogas y mencionaron que tomarían acciones contra quienes inventaran esta clase de noticias falsas que manchan la imagen de las chicas.

"Tally" se vuelve una de las canciones más escuchadas

Tras la respuesta de Rosé de BLACKPINK a sus haters, la canción "Tally" aumentó sus reproducciones en la plataforma Spotify y se convirtió en la quinta canción del disco "BORN PINK" en superar los 100 millones de reproducciones solamente después de sencillos como "Pink Venom", "Shut Down", "Typa Girl" y "Hard To Love".

SIGUE LEYENDO:

Lisa de BLACKPINK participará junto a Taeyang de BIGBANG en una canción

BLACKPINK en Coachella, así podrás ver su presentación EN VIVO este fin de semana

PAL