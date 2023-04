Emilio Osorio rompe el silencio a los rumores que apuntan a que Bobby Larios podría ser su padre

El matrimonio de Niurka Marcos y Bobby Larios estuvo rodeado de polémica, algo que continúa tras casi 20 años de su separación ya que surgieron rumores con los que ponen en duda la paternidad del productor Juan Osorio. Esto luego de que en redes sociales surgiera una fotografía en la que aseguran que Emilio Osorio comparte un gran parecido con el hijo del actor, algo a lo que el joven cantante no dudó en responder.

En días pasados se hizo viral en redes sociales una fotografía de Santiago Larios, hijo de Bobby Larios, y de inmediato usuarios revivieron los rumores de que podría ser hermano de Emilio Osorio debido al impactante perecido físico que comparten. Todo esto pese a que, fiel a su estilo, la vedette ha desmentido en más de una ocasión los señalamientos.

En entrevista para “De primera mano”, el cantante, de 20 años, dejó claro que es un tema que no es de su interés y aseguró que se trata de algo generacional debido a que el público más joven desconoce quién es Bobby Larios, mientras que aquellos con más edad son los que suelen continúan recordándolo y la relación que tuvo con su madre cuando participaron en “Velo de novia”.

"Es muy chistoso, esto va por generaciones (…) Las personas mayores, o las personas que vivieron todo eso, conocen el chisme, las que no, no. Entonces cuando pasa eso, solamente me doy cuenta de que termina siendo pues un chisme más que probablemente va a ser parte de mi historia y ya”, dijo Emilio Osorio.

Bobby Larios respondió a rumores

Fiel a su estilo y ante la insistencia de los internautas, la vedette cubana también respondió a los rumores con los que aseguran que Emilio Osorio era hijo de su expareja, Bobby Larios: "Sabe quién es su papá y a mí eso no me preocupa para nada”. Aunque el actor también decidió aclarar la supuesta paternidad con la intención, indicó, de que el productor estuviera "tranquilo".

“Ni el niño es hijo mío, tampoco, porque ahí salen cosas que yo de repente veo. Emilio no tiene nada que ver conmigo. Que Juan (Osorio) esté tranquilo porque no es hijo mío", dijo Larios luego de sus explosivas declaraciones en las que culpaba al productor de haber sido vetado de las telenovelas por su relación con Niurka Marcos.

