Te dejará con la boca abierta, descubre el meme de Karol G que es tendencia

La fallida nota de Karol G a las prestigiosa revista GQ sigue dando de que hablar en todo el mundo del espectáculo. Es que recordemos que “La Bichota” adora salir al natural por eso no quedó conforme con los retoques que le hicieron a la imagen y salió a hacer la aclaración en sus redes sociales, dejando claro que el medio no tuvo en cuenta sus reiterados pedidos.

Por el escándalo con la revista GQ, el fotógrafo Gio Alma brindó una entrevista a CNN y confesó que a él no le sorprendió la noticia ya que conoce la forma de trabajar de la cantante colombiana. “Karol tiene una tradición de no retoque. Yo le hice fotos a ella hace un tiempo y me las devolvió diciendo que quiere salid al natural”, expresó Alma.

Revista GQ. Fuente: Instagram @karolg

El meme viral de Karol G por las fotos de la revista GQ

Karol G ha quedado muy mal luego de la entrevista que dio a la revista sin embargo, el fotógrafo Gio Alma comentó que en ese portal es normal que hagan Photoshop: “La revista en cuestión (GQ) tiene una larga tradición de retoques, así que no me sorprendió ninguna de las dos cosas. Imagino que debe estar bien molesta “La Bichota”, afirmó.

De todas formas, la publicación en la revista GQ también se ha tomado para broma. De hecho, el actor colombiano Gregorio Pernía puso en su Instagram una fotografía de él con los cachetes adelgazados, imitando sin dudas a la molesta cantante. “Estoy muy molesto por las fotos que me sacaron en la portada de @gq” escribió el humorista.

Meme de Karol G. Fuente: Instagram @gregoriopernia

El meme de Karol G se hizo viral e incluso incluso el padre de Karol G comentó “INCREÍBLE” junto a un emoji de sorpresa. “Nose si te estás burlando d Karol G o de GP? Por favor clarificarlo” fue solo uno de los tantos mensajes iguales de sus seguidores, quienes quedaron confundidos si se burlaba de la revista o de la cantante.

SIGUE LEYENDO

Estas son las imágenes sin filtros ni Photoshop de la sesión de Karol G

Karol G presumió su hermosura en vestido rojo y dejó atrás el episodio del Photoshop