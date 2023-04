Música de Julián Figueroa: estas son las canciones más conocidas del hijo de Maribel Guardia

El pasado domingo 9 de abril se informó que Julián Figueroa, el hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia, había fallecido en su casa ubicada en la Ciudad de México, donde sufrió un infarto al miocardio y fibrilación ventricular. Tras esto, amigos, familiares, fans y colegas del cantante no pudieron evitar expresar su sentir, por lo cual comenzaron a dedicarle muchos mensajes al compositor y a su madre, quien recientemente publicó un video de la manera en la que fueron distribuidos al interior de su casa los arreglos florales que recibió por la pérdida de su hijo.

Además de ser el único hijo que tuvo el matrimonio conformado por Joan Sebastian y Maribel Guardia, Julián Figueroa destacaba por su gusto por la música, mismo que heredó de sus padres, teniendo una especial inclinación hacia el estilo del intérprete de "Eso y más".

Aunque también se desarrolló como actor en diversas producciones, siendo su trabajo más reciente el que realizó a lado de Gabriel Soto y Susana González en la telenovela de Televisa titulada "Mi camino es amarte", donde forjó grandes amistades con los actores del melodrama, quienes también expresaron su sentir tras la repentina partida del cantante.

El hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia era un excelente compositor | IG @julian_f.f

Música de Julián Figueroa

A raíz de su muerte, muchas personas han mostrado interés en conocer la vida y obra de Julián Figueroa, especialmente respecto a todo lo que atañe a su trayectoria musical, misma que en palabras de su madre, todavía tenía un largo camino por delante, ya que además de ser un cantante nato, el hijo de Joan Sebastian tenía un interés especial por componer canciones.

Entre las canciones más conocidas del hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia destacan títulos como "Pídeme", "Yo sería", "Ay amor", "Un idiota" y "25 rosas", las cuales pertenecen al regional mexicano y hablan sobre temas románticos desde una perspectiva melancólica. Curiosamente, su propia madre retomó una de sus canciones como música de fondo para el video en el que compartió un poco de la manera en la que luce el altar que dedicó para el intérprete que falleció a los 27 años de edad.

La canción elegida por Maribel Guardia para dicho clip fue "Si me pides", melodía que entre sus versos sostiene: "Si tu me pides la vida, pues mi vida te la doy, si me pagas con un beso, hacia donde quieras voy. Si tú me pides la luna, desde el cielo la traeré, para recordarte que por siempre como a nadie yo te amare".

Otra de las pistas que marcaron la trayectoria de Julián Figueroa es "Se supone", misma que recientemente se ha popularizado en TikTok y que habla de un hombre que tiene miedo de lo que empieza a sentir por una mujer, ya que ha llegado un punto en el que está convencido de que está perdidamente enamorado de ella y eso le ha traído mucho dolor.

Curiosamente, esta como otras de sus canciones cuenta con dos versiones, una en pop y otra en banda, y aunque ambas tuvieron un buen recibimiento por el público, lo cierto es que la que se integra al regional mexicano fue más sonada y es considerada como parte del legado musical de Julián Figueroa.

