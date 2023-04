Geros, pareja sentimental de Mona invertirá 100 mil pesos en este cambio físico para lucir más galán

Marisol Rodríguez, mejor conocida en Internet y redes sociales como Mona reveló uno de los cambios que se llevará a cabo su pareja sentimental Geros, la estrella mencionó que al igual que ella, su novio ahora es quien pondrá fin a un problema con el que ha luchado durante bastante tiempo y que ya se decidió a lucir más galán.

En una transmisión en su página oficial en Facebook en donde aparecen como “MonitaColegas” o “New fashion beauty MONA”, indicó a sus millones de seguidores que Geros cambiará su apariencia física, pero no fue lo único, además reveló cuánto es lo que gastará en el “arreglito” que se hará en su rostro.

Mona describió que lo que Geros se practicará es el cambio de su dentadura y para eso, según expertos ortodoncistas y maxilofaciales mencionan que necesita una operación de mandíbula, porque tiene encías pronunciadas y otras afectaciones que lastiman su estética y para todo eso invertirán más de 100 mil pesos.

“A Geros sí le va a salir caro lo de su arreglo de dientes, el doctor que lo vio le dijo que está medio caro, porque son prótesis, operarse de la mandíbula, cortar la encía, tiene unos dientitos, y mucha encía (…) Necesita muchas operaciones, necesita como por dos años traer brackets, después, por un año traer un fierro, y ya hasta el último le van a poner carillas, tan solo dijo el doctor que lo primero le van a salir como 100 mil pesos”, puntualizó Mona.

La razón por la que no lo hizo antes

Antes de eso Mona ya había declarado que en repetidos momentos se habló del tema con Geros, pero que no le hacía caso y ella no estaría tras él para que se sometiera al cambio, pues argumentó que no era un niño y ya tenía poder de decisión sobre su vida y aspecto personal, además pidió que lo la juzguen a ella por lo que hacía o no su novio.

“A él le da miedo durar un mes o dos meses sin comer y tener que comer como tipo papilla, todo molido, no quiere, una vez se le dijo si no te gusta la panza, ejercicio y después me dice ‘o me hago una lipo, ay no mejor no’ además yo no puedo estarle diciendo chicas”, recordó Marisol en uno de sus puntuales en vivo en Facebook.

Pero no son las únicas noticias de una de las parejas más famosas de la red, además presuntamente el joven desea incursionar en su faceta musical y se aventurará a escribir canciones, Mona confesó que ya tienen una letra y que además no canta nada mal, por lo que apoya a su compañero en su nueva profesión.

“Geros quiere terminar ya su canción, me sorprendió, pero el pedacito que lleva hecho y que se puso a cantar, sí se escucha perrón. A mí se me hace que canta bonito y esto que no usa autotune, sentí como si trajera ritmo”, dio a conocer.

