Cynthia Klitbo lanza críticas a famosos por no respetar el luto de Maribel Guardia: “Un momento de privacidad familiar”

Celebridades se dieron cita desde las primeras horas del lunes 10 de abril en la casa de Maribel Guardia luego de que se diera a conocer la repentina muerte de su único hijo, Julián Figueroa. Esto desató caos y algunas peleas por las que Cynthia Klitbo no dudó en dejar cualquier conflicto con quien ha sido su compañera de escena para defenderla y lanzó críticas a otros artistas asegurando que le parecía una “falta de respeto”.

El pasado domingo el cantante murió a los 27 años víctima de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, la noticia generó gran conmoción en la farándula debido a que tanto él como su madre son de las figuras más queridas en la industria. Sin embargo, cuando algunos personajes conocidos intentaron entrar a la casa de la también cantante les fue negado el acceso ya que se le daría prioridad a la familia.

Cynthia Klitbo defiende a Maribel Guardia. Foto: IG @laklitbocynthia

Lo anterior generó caos a las afueras de la casa de la actriz costarricense, donde entre empujones y gritos diversos medios de comunicación intentaban obtener declaraciones de otros famosos y familiares. Incluso, se registró una riña entre la hija de la actriz Olivia Collins y la periodista de espectáculos Mónica Castañeda por la que “Ventaneando” no dudó en defender a su conductora.

“Una falta de respeto”

Ante la polémica generada, Cynthia Klitbo dejó atrás cualquier rencilla del pasado para defender a Maribel Guardia y se lanzó contra las celebridades que habrían intentado entrar a su casa luego de que la actriz pidiera privacidad. Aseguró que se trataba de un momento de profundo dolor al que no se le dio el respeto que se requería.

“Conozco a Maribel desde hace 30 años. No somos íntimas amigas, pero hemos sido compañeras muchos años. Es una persona que no se mete con nadie. A mí me pareció prudente no llamarle por teléfono en estos momentos porque todo mundo quiere estar en el funeral”, dijo en entrevista para “La Mesa Caliente”.

Añadió: “Si bien ella es una imagen pública, es una familia de famosos, un duelo es un duelo. A mí me duele mucho que a veces los mismos compañeros por salir, porque eso es lo que parece, empiezan a sacar en sus redes la única foto que tuvieron o algo así y me parece una falta de respeto (…) Perdón, pero yo me mantengo hasta el día que me encuentre a Maribel y sea presente el momento”.

También habló sobre la intensa pelea que tuvieron la hija de Olivia Collins y Mónica Castañeda: “Una cosa es la ética profesional, ver un reportero y decir: ‘Nos agredió’, cuando yo veo que los reporteros la estaban agrediendo, si no quiere dar la nota no la pueden obligar”.

En 2017 las actrices participaron en la obra de teatro “Las Arpías” junto a otras famosas como Victoria Ruffo y Lorena Herrera, en aquel momento Cynthia Klitbo hizo un comentario que no fue del agrado de la vedette y tuvieron una discusión; sin embargo, para 2021 la rivalidad habría llegado a su fin y retomaron su amistad, así lo reveló Guardia en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

