Amiga de Julián Figueroa revive en video su último día con vida, entonó una canción de Vicente Fernández a todo pulmón

El pasado 9 de abril se informó que Julián Figueroa, el hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia, había muerto a los 27 años de edad debido a un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, noticia que devastó al mundo de la farándula y que revivió muchos recuerdos de celebridades que habían compartido proyectos con él, entre ellos telenovelas y colaboraciones musicales. Sin embargo, uno de los testimonios que más ha acaparado la atención es el de una de las amigas del también compositor, quien asegura que el famoso de tan sólo 27 años de edad la quiso contactar poco antes de su muerte.

La joven en cuestión es Mariella Navarro, quien utilizó sus redes sociales para dedicarle una emotiva despedida a Julián Figueroa, para lo cual compartió el que aparentemente es el último video que protagonizó el hijo de Joan Sebastian, donde además de estar feliz en compañía de sus amigos, hace gala de sus dotes artísticos.

Así, entonando "Acá entre nos", tema de Vicente Fernández, Julián Figueroa se puede ver muy feliz compartiendo momentos de calidad a lado de sus amigos, quienes al igual que sus colegas, lamentan mucho su prematuro deceso, el cual dejó a su madre, Maribel Guardia, con el corazón destozado.

A pesar de sufrir depresión, Julián Figueroa nunca se dejó vencer por este padecimiento, por lo cual siempre aprovechaba para pasar tiempo con sus seres queridos, entre ellos su pareja, familia y amigos, siendo estos últimos con los que tuvo una pequeña reunión horas antes de su muerte.

“Gracias por compartir un cachito de tu vida conmigo. Descansa en paz”, escribió la amiga de Julián Figueroa en la descripción del clip en el que despidió al hijo de Maribel Guardia. Previamente, la joven compartió en Instagram que el ahora occiso la contactó minutos antes de su fallecimiento, pidiéndole con urgencia que hablaran, comunicación que desgraciadamente no pudo concretarse.

“Me parte el alma saber que no estuve para ti en los últimos momentos de tu vida, ahora comprendo la insistencia que tenías por hablar, eran las 4 AM y un simple mensaje pudo haber cambiado mucho, mi vida está en shock y no puedo asimilar la noticia, sólo me queda pedirte perdón por no haber respondido ese último mensaje”, detalló la amiga de Julián Figueroa.