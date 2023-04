Agente que rechazó a Shakira cuando iniciaba su carrera ahora subasta su casete promocional

Shakira sigue sumando éxitos a su carrera como cantante y sus más recientes colaboraciones le han ganado popularidad, aunque no siempre fue así para ella y un anunció en internet así lo comprueba. Un conocido agente musical en España oferta el casete promocional que recibió de la barranquillera hace poco más de 30 años y, aunque en aquel momento la rechazó, ahora lo califica como una “joya”.

La intérprete de “Ojos así” comenzó su carrera en 1991 en Colombia y con el tiempo comenzó a ganar fama, pero primero tuvo que hacer un gran esfuerzo para ganarse el corazón del público y abrirse paso en la feroz industria. Su talento la llevó a ganar cada vez más fama en diferentes países, aunque fue en España donde no habría logrado convencer a un conocido agente, quien hoy admite su error.

Shakira comenzó su carrera en los 90 y fue rechazada por un agente en España. Foto: IG @sunflower.eyes

La cantante colombiana dio sus primeros pasos en la farándula con el programa de televisión llamado “Buscando un artista infantil”, fue ahí donde la descubrió un ejecutivo de Sony Colombia y le ofreció un contrato cuando ella tan sólo tenía 14 años. En 1995 vería la luz el que es considerado su primer álbum oficial titulado “Pies descalzos” que de inmediato la llevó al éxito a nivel internacional.

Agente rechaza a Shakira

En 1991 cuando su carrera iba en ascenso, uno de los tíos de Shakira -que buscaba en España oportunidades para la cantante- vivía en el mismo edificio que el agente Jaume Estruch ubicado en Barcelona y entonces decidió entregarle el casete promocional de la colombiana, aunque éste la rechazó conservó el artículo y luego de 30 años busca venderlo.

Ofertan casete promocional de Shakira en internet. Foto: IG @shakira

“Un día mi vecino bajó a verme al despacho para decirme que su sobrina era cantante en Colombia y estaba buscando representante en España. Amablemente le dije que no me interesaba, pero me quedé con el casete”, dijo el agente en entrevista con la agencia EFE y calificó el casete como una “joya” de la música.

"Me gusta Shakira, pero no soy fan, y seguro que hay alguno al que le puede interesar”, se lee en el mensaje con el que Estruch oferta el casete de Shakira por internet con un costo de mil 200 euros, el equivalente a poco más de 20 mil pesos mexicanos. Admitió que ahora puede ser una gran anécdota, pero en aquel momento se trataba de una adolescente por la que no estaba dispuesto a arriesgarse.

SIGUE LEYENDO:

Shakira abre su corazón, pide respeto a la privacidad de Milan y Sasha: "Deseo proteger a mis hijos"

Así es la escuela privada, exclusiva y muy cara a la que irán los hijos de Shakira en Miami

Te dejará con la boca abierta, estos son los vecinos famosos de Shakira en Miami