Te dejará con la boca abierta, estos son los vecinos famosos de Shakira en Miami

La artista colombiana Shakira de 45 años de edad, luego de enfrentar un duro proceso legal sobre su divorcio con quien fue su pareja por más de 10 años el reconocido ex futbolista Gerard Piqué por fin todo se logró acomodar a su gusto y es que logró obtener la tenencia de sus dos niños Shasa y Milán.

Además, adquirió diferentes propiedades durante la división de bienes en la conflictiva y polémica separación con el español, ya que además de terminar su relación amorosa Gerard le fue infiel con quien es ahora su actual novia Clara Chía Martí de 23 años de edad y con la que aparentemente se encuentra conviviendo.

Sin dudas, su relación no termino en buenos terminos. Fuente: Insagram 3gerardpique

Un pedido de la artista Shakira fue el de irse lejos de sus ex suegros y ex pareja por lo que se mudaría Miami a empezar una nueva vida junto a sus dos hijos, que Piqué podrá ver solo cada 10 días y sin la presencia de la su joven novia, por pedido de la cantante. La cantante aún no se mudaría a su lujosa mansión.

Estos son los nuevos vecinos de la famosa artista:

Shakira, se mudaría en algunos días. Fuente: Instagram shakira

Shakira tendrá como vecinos a diferentes artistas de Hollywood como la hermosa Jennifer López que vive junto a su pareja Ben Affleck, también en ese mismo vecindario vive el famoso actor Matt Damon, el cantante Ricky Martin junto a su familia y Cindy Crawford, entre muchos otros. Sin dudas, contara con la presencia de muchas celebridades.

La mansión a la cual se mudara cuenta con muchas comodidades para que Shakira viva confortablemente junto a sus hijos, su precio es de más de 3 millones de dólares, aunque se estima que actualmente el valor el mayor.

