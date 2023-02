Shakira cumple 46 años: así se veía en la telenovela "El Oasis" antes de ser cantante

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, conocida internacionalmente por su primer nombre, nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia, por lo que este jueves la famosa artista está celebrando su cumpleaños 46, y aunque a lo largo de los años ha destacado en los escenarios, lo que pocos saben es que antes de ser cantante fue actriz, y protagonizó la telenovela "El Oasis", cuando tenía 17 años.

Hija única de William Mebarak Chadid, de origen libanés, y Nidia del Carmen Ripoll Torrado, de ascendencia catalana. Inició su carrera siendo niña con presentándose en programas de radio y televisión. Antes de los diez años ya escribía canciones y fue en el concurso de televisión "Buscando artista infantil" en 1988, en el que resultó vencedora, demostrando que tenía el talento para sobresalir en el medio.

Shakira mostró interés por la música desde niña. Foto: Especial

Antes de cumplir la mayoría de edad Shakira firmó su primer contrato discográfico con Sony Music Colombia, compañía con la que grabó Magia (1991), con temas que había compuesto entre los ocho y los trece años, al que siguió Peligro (1993). Pero fue su participación en el Festival de la Canción de Viña del Mar de 1993 lo que le abrió las puertas a toda latinoamérica. Su tercer álbum fue Pies descalzos (1995), que incluyó temas como "Estoy aquí", "Sueños blancos" y "¿Dónde estás corazón?".

Shakira fue actriz antes de llegar a los escenarios

Fue entre 1993 y 1994 cuando la famosa colombiana protagonizó la telenovela "El Oasis", realizada por Cenpro TV, junto al actor Pedro Rendón, quien a diferencia de su compañera en el melodrama, se alejó parcialmente de los foros, pues su vida dio un giro al acercarse a Dios luego de vivir serios problemas de la salud. En la historia, los jóvenes vivían un romance prohibido por los conflictos entre sus familia.

La trama de la telenovela, la única en la que Shakira trabajó, giraba en torno al personaje de Luisa María, interpretado por la barranquillera, que en ese momento tenía 17 años, y se mostraba muy diferente a como se le ve hoy en día, cuando cumple 46 años en medio de la polémica por su separación con Gerard Piqué, padre de sus hijos Milan y Sasha, y por las canciones que le ha dedicado, sobre todo la que fue lanzada este mes junto al DJ argentino Bizarrap, "BZRP Music Sessions #53".

Su pareja en el melodrama fue Pedro Rendón. Foto: Especial

Algunos medios locales afirman que el melodrama protagonizado por una joven Shakira fue transmitido con relativo éxito en Colombia y algunos otros países como Venezuela y Ecuador, sin embargo, llama la atención que son muy pocos los registros que todavía existen, pues en las redes sociales, como Youtube, sólo se pueden encontrar algunos fragmentos en los que se ve a la colombiana con una melena rizada y oscura.

Aunque esto no ha sido confirmado, diversos medios indican que la barranquillera, intérprete de "Te felicito" y "Antología" compró los derechos de la telenovela en el año 2002, pues es una parte de su vida que prefiere no recordar y que no sea vista por sus fans.

