Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez comenzaron su historia de amor gracias a esta película disponible en Netflix

El romance que sostuvieron Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez fue muy intenso y aunque actualmente ya no son pareja, no queda duda que muchos de sus fans aún extrañan verlos juntos, así que si tú eres una de esas personas o simplemente quieres saber cómo es que comenzaron a tener una increíble conexión, tienes que ver esta película mexicana disponible en Netflix.

"A la mala" es una historia que relata cómo es que una mujer se hace popular al ofrecer sus servicios como una seductora profesional, con lo cual, muchas de sus amigas logran descubrir que los príncipes que ellas creían que eran su verdadero amor, en realidad no son más que unos sapos que buscan cualquier excusa para ser besados por una bella dama. Este "oficio" llega a manos del personaje de Aislinn Derbez cuando está atravesando una crisis financiera ya que no encuentra trabajo como actriz, pero lo que no sabe es que esto la llevará a meterse en grandes problemas.

Esto en atención a que, llega un momento en el que su popularidad ha crecido tanto que la productora de un proyecto del que ella quiere formar parte se entera de su negocio y le pone como condición para quedarse con el personaje de sus sueños el hecho de que le ayude a darle una lección a su exnovio, interpretado por Mauricio Ochmann, quien es un magnate refinado que gusta de la música clásica y que podría poner en jaque los deseos y sueños de la protagonista de esta historia disponible en Netflix.

En el filme, ambos actores hacen gala de su conexión, la cual más tarde terminaría traspasando la pantalla | Foto: Netflix

TRÁILER: la película en Netflix que te hará volver a creer en el amor

Lejos de apegarse al clásico formato de comedia romántica, está película es fresca y entretenida, lo cual hace que valga la pena darle una oportunidad un fin de semana que busques qué ver en Netflix. Uno de sus grandes aciertos son sus diálogos coloquiales y sus escenarios bizarros que seguramente te terminarán por sacar una sonrisa, haciéndote olvidar el estrés del trabajo y todos los problemas que enfrentaste en la semana.

Quizás la trama no es la historia del siglo, pero su desarrollo es interesante y aunque el final es predecible, lo cierto es que sufrirás mientras estás invadido por la incertidumbre de cuál será el desenlace de los personajes principales, quienes llevaron su amor de las pantallas a la realidad, formando una familia que posteriormente vivió una transición y que actualmente, a pesar de estar dividida sigue conviviendo con regularidad.

SIGUE LEYENDO:

Netflix: Mauricio Ochmann es el protagonista de esta película que te hará llorar y recordar el valor de la hermandad

Netflix | ¡No te dejará dormir! Esta es la película mexicana que reivindica al país en el género de terror