¿Se resuelve el misterio? Prima de Belinda confirma la teoría del paradero de la mamá de Luis Miguel

Luis Miguel tiene una de las mejores voces que se hicieron en México, su carrera y trayectoria están llenas de muchos éxitos y polémicas. Una situación de la que no ha podido eludir su vida personal, uno de esos temas es la desaparición de su madre, Marcela Basteri, en la década de los 80, una incógnita que hasta la fecha sigue sin respuesta. Sin embargo ahora Stephanie Peregrín, prima de la cantante Belinda, dice saber dónde localizarla.

En agosto de 1986, Marcela Basteri subió a un avión con destino a Madrid, España, pero desapareció sin más explicaciones. Desde ese entonces se han desatado diversas teorías sobre su paradero, sin que hasta el momento se confirme algún de ellas. Tal ha sido la incógnita que diversos medios han hecho investigaciones sobre el tema, incluso aseguran que “El Sol” conoce la localización de su madre y no habla sobre el tema en público.

La estrecha relación entre Luis Miguel y su madre Marcela Basteri. | Foto: Archivo

Stephanie Pregrín dice saber qué paso con Marcela Basteri

Stephanie Peregrín dice que desde hace un año se dio cuenta que tiene habilidades de médium, por lo que es capaz de ver el futuro, pasado y presente de las personas, aunado a que puede entablar una comunicación con los muertos.

Javier Ceriani dentro del programa “Chisme no like” señaló que visitó la casa de los padres de Luis Miguel en España durante diciembre pasado. Entonces, ahí coincidió con Pregrín, ahí fue cuando el conductor le enseñó una imagen de Basteri, acción seguida, la prima de Belinda señala que la madre del intérprete de “Cuando Calienta el Sol” murió.

“Me reúno con Stephanie y me dice ´yo hablo con los muertos´, y le dije ¿estás segura? Porque voy a la casa de una muerta y me dice ´dame la foto no sé quien es…´”, posteriormente Peregrín señala que Marcela “murió en una casa y que está enterrada entre rocas, flores y un jardín”, según su versión, la actriz fue asesinada. “La vio toda tirada, boca abajo” señaló Ceriani.

Marcela Basteri, Luis Miguel y Luisito Rey. | Foto: Archivo

¿Qué paso con la casa de Marcela Basteri?

Ceriani dijo que los inmuebles de Luisito Rey y el de Marcela Basteri se ubica en una zona de España que es habitada por gente de alto poder adquisitivo. “La casa de Luisito está en una loma y abajo está la de Marcela, ´son dos casas para que usted entienda´. Ahora, el actual dueño de la casa de Basteri es una persona que no se la quiere vender a Luis Miguel”. Se dice que el cantante querría comprar la casa para poder excavarla.

Señalan “los que conocen a Luis Miguel que cuando se emborracha de whisky y llora, lo hace porque dice que quiere comprar esa casa para excavarla. Pero el señor no la quiere vender", comentó Ceriani quien además dijo que Peregrín observó “pedazos” del cuerpo de Marcela repartidos en su casa y en la de Luisito Rey.

