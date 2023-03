VIDEO | Así fue como Luis Miguel confesó a los 25 años que no se veía siendo padre ni esposo de nadie

La vida de Luis Miguel se ha podido ir revelando, en ocasiones, a través de algunas entrevistas que el cantante solía dar más en antaño, que en la actualidad. Hoy se sabe que es muy complicado que brinde alguna charla con periodista o medio en especial, ya que prácticamente se niega a ello. En el pasado, por el contrario, solía platicar más a menudo con comunicadores para hablar de sus nuevos discos y, de paso, confesar qué pensaba de la vida o de sí mismo.

Con el magnetismo que siempre le ha caracterizado, se reunió en 1995 con Gloria Calzada para charlar. No era la primera vez, ella le había entrevistado desde muy joven y él le tenía toda la confianza para abrirse con ella. Fue por esto que en una confesión natural, Luis Miguel admitió en ese entonces, con 25 años, que no se veía formando una familia, ni siendo padre de nadie ni mucho menos esposo. Actualmente, surge un lío legal en torno a él y su paternidad con los hijos procreados con Aracely Arámbula.

Así sucedió.

Esto es lo primero que se puede pensar de tal confesión. En una charla casi entre amigos, Luis Miguel se mostró distendido con Gloria Calzada, quien siempre preguntó con certeza y cautela, algo que "Mickey" agradeció con gestos, sonrisas, respuestas sinceras y hasta uno que otro coqueteo.

Fue así como ella le cuestionó sobre ¿qué necesitaba una persona para ser su amigo o ganarse su confianza?. En ese momento, Luis Miguel reflexionó que no mucho, simplemente reconocerle, que él supiera que esas personas estuvieran para él tanto como él para ellos. Esto lo trasmutó al ejemplo de su familia, a quienes amaba y quería consigo por siempre.

Fue ahí que él admitió también que para sus amigos siempre está, siempre acudía y nació con la inercia de ayudar a sus cercanos y era un hombre solidario.

"Yo lo único que pido a cambio es reconocimiento, que me reconozcan que he estado con ellos cuando me han necesitado, porque quien sabe si en un futuro yo los necesite a ellos. Hasta ahí, es todo lo que pido, y que me correspondan con lo que hacen con estudio y gentes de provecho, productivas", refirió sobre sus hermanos.