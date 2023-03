Suga de BTS cumple 30 años: 5 fotos de su transformación de Yoongi a Agust D

El ARMY se encuentra de manteles largos, pues está celebrando el cumpleaños de Suga, quien llega a los 30 años de edad. El cantante, rapero y productor de BTS está en uno de sus mejores momentos, así que muchos fanáticos le están enviando mensajes de cariño por medio de redes sociales, asimismo, otros admiradores han recordado su trayectoria artística como miembro de la banda de k-pop y artista solitario bajo el nombre de Agust D.

Min Yoongi, nombre real del rapero de Bangtan, nació en Daegu, Corea del Sur, el 9 de marzo de 1993, sin embargo, sus fanáticos de Latino América y México comenzaron los festejos desde este miércoles debido a la diferencia horaria con su país natal. El artista comenzó como independiente y después formó parte de la agencia Big Hit para ser compositor, no obstante, lo eligieron para que integrara el grupo BTS con el que ha alcanzado la fama mundial.

5 fotos de la transformación de Suga

Yoongi entrenó por tres años junto a RM y J-Hope, para después formar el grupo de k-pop en el que también están Jimin, Jin, Jungkook y V. El debut oficial de la banda fue el 13 de junio de 2013 con el tema "No More Dream" de su primer álbum-sencillo"2 Cool 4 Skool". De acuerdo a biografías, el grupo comenzó a tener popularidad tan sólo dos años después, sobre todo con la trilogía "The Most Beautiful Moment in Life: Part 1" (2015), "Part 2" (2016) y "Young Forever" (2016), por lo que pronto los miembros se ubicaron en el mercado global y fueron las cara más reconocidas de la llamada "Ola Coreana".

El idol además de destacar como rapero, también lo hizo como escritor y productor de la música de Bangtan, pues tiene más de 100 canciones acreditadas a su nombre por la Korea Music Copyright Association (KOMCA), que es donde se registran los derechos de autor. Es por esto que 15 de agosto de 2016 publicó su primer mixtape debut en solitario titulado "Agust D", otro sobrenombre que usa, sobre todo cuando hace actividades individuales.

En una entrevista para la revista TIME, Suga reveló que tomó esta decisión de ponerse Agust D debido a que es una especie de alter ego, distinto a lo que hace como miembros de BTS. "La diferencia es que hay mucho más que puedo expresar abiertamente y que puedo mostrar un lado más crudo (con Agust D). Lo que es similar es que ambos cantan sueños y esperanzas", destacó el rapero y productor.

Aunque ha tenido muchos éxitos con BTS, como "Dynamite", "Butter" y "Yet to come", siendo las primeras canciones coreanas nominadas a los Grammy, también ha tenido buena aceptación en su trabajo como solista y al colaborar con otros artistas como IU con "Eight" y PSY con "That That", colocándolo como uno de los mejores productores musicales. Ahora está a punto de empezar una nueva aventura, pues en los próximo meses emprenderá una gira en solitario por algunas partes del Norte de América y Asia.

