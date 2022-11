BTS es nominado al GRAMMY 2023 y hacen historia en el K-Pop con 3 nominaciones

¡BTS está nominado al GRAMMY! Al igual que el año pasado, el grupo K-Pop volvió a postular su trabajo musical para ser considerado en la edición 2023. La Academia de Grabación anunció hoy sus nominaciones y por tercera ocasión, se convierten en el único acto coreano en competir por un megáfono dorado.

En 2021 y 2022, la banda BTS compitió a "Mejor Performance, Duo o Grupo" por sus títulos en inglés "Butter" y "Dynamite", que lamentablemente no pudieron ganar. Para el siguiente año, podría ser su última oportunidad antes de despedirse e irse al Servicio Militar.

Aunque este año solo tuvieron un regreso grupal con "PROOF", BTS realizó varios lanzamientos en colaboración con otros artistas como Coldplay, Charlie Puth, Benny Blanco y Snoop Dogg. El K-Pop de Bangtan se podría consolidar con su primer GRAMMY, un sueño que han tenido desde hace un par de años.

BTS competirá por el GRAMMY y recibe dos nominaciones

¿En qué categorías está nominado BTS? El grupo K-Pop vuelve a hacer historiaen los GRAMMY 2023, pues recibió dos nominaciones por primera vez en su carrera, siendo la tercera ocasión en aparecer en la premiación y sumando en total cuatro nombramientos, siendo los únicos y primeros idols en lograrlo.

Gracias a su colaboración con Coldplay, BTS recibió una nominación con "My Universe" en la categoría "Best Pop Duo or Group Performance". La banda británica ya ha sido ganadora del GRAMMY, por lo que las posibilidades son grandes, aunque hay grandes competidores como Doja Cat con Post Malon, Ed Sheeran y Sam Smith.

Pero, para sorpresa del ARMY, BTS también consiguió una nominación en solitario con "Yet to come" a "Bes Music Video", donde compite con Doja Cat, Adele, Kendrick Lamar, Taylor Swift y Harry Styles. Finalmente, Coldplay fue nominado a "Mejor Álbum" con Music of The Spheres, donde BTS aparece acreditado como parte de los artistas que participaron en el tracklist, de ganar, la banda británica es quien alzará el trofeo dorado.

