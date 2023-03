Flor Rubio llama "malagradecido" a Adal Ramones porque tenía contrato "millonario"

Adal Ramones sorprendió al regresar a la Televisa, empresa que le dio sus primeras oportunidades en pantalla. El conductor será parte de "Mi famoso y yo", y aunque ha sido bien recibido por la audiencia, también ha recibido críticas, como la de Flor Rubio, quien estalló en su contra y lo llamó "malagradecido" debido a que en la otra empresa tenía un contrato "millonario" y que le daban los mejores programas.

El ex conductor de "Otro Rollo" nuevamente está en la televisora de San Ángel después de estar una temporada en Tv Azteca. Ante su regreso asistió al programa Hoy para promocionar su próximo show que iniciará el 19 de marzo; durante la entrevista Paul Stanley, Galilea Montijo, Raúl "El Negro" Araiza y los demás presentadores del matutino, hicieron algunos comentarios despectivos en tono de broma hacia la empresa de la que salió.

Los conductores aseguraron que lo que se hace en la televisora del Ajusco no es televisión de verdad, mientras que en Televisa disponen de camerinos exclusivos, mayor tecnología y comida gratuita, entre otras cosas. Los comentarios fueron hechos en tono de broma, por lo que Ramones solo sonrió y se limitó a decir “No sean así de gachos”, para después decir lo gustoso que se sentía de volver a la que fuera su casa por muchos años.

IG @adalramones

Flor Rubio llama "malagradecido" a Adal Ramones

Los comentarios de las estrellad del matutino de Televisa y la reacción de Adal Ramones, llegaron a los oídos de Flor Rubio, quien es presentadora de Venga la Alegría. En sus redes sociales, la periodista de espectáculos transmitió las palabras de sus contrincantes y del comediante, pues causó su descontento, ya que no defendió a la empresa a la que perteneció por algunos años y le dio trabajo después de quedar fuera de la televisora.

“Yo creo qué hay que bromear, pero al final decir: ‘Estoy muy contento de regresar a estos foros, pero debo decirles que a mi me trataron muy bien’”, indicó la presentadora de espectáculos, que defendió a su empresa, pues aseguró que Adal Ramones tuvo muchos beneficios en la empresa, pues además de que tenía asistentes y los mejores proyectos, también le dieron un contrato millonario, por lo que debería ser agradecido con Tv Azteca.

“Me tocó vivirlo de este lado. Lo recibieron aquí en Tv Azteca con alfombra roja, le pagaban a sus asistentes, tenía tres personas en la nómina; lo querían a todo lo que daba, le ofrecían los mejores proyectos, lo trataban como un rey, en todos los programas se le recibía como lo que es: una gran personalidad. Seguramente tuvo un contrato millonario muy importante”, destacó la presentadora del matutino que hizo algunas revelaciones sobre la estancia de Adal en la empresa.

IG @florrubiooficial

La comunicadora insistió que el ex presentador de "Bailando por un sueño" era un malagradecido, pues debió decir algo como "me trataron muy bien, viví una etapa bonita en mi vida, tengo buenos recuerdos de esa empresa, y hoy estoy de regreso en Televisa que me encanta, pero allá (TV Azteca) me trataron muy bien”. A pesar de este mensaje, muchos internautas indicaron que había sido una "hipócrita", porque cuando hacen comentarios en contra a Televisa en Venga la Alegría, ella sólo se ríe, a pesar de que perteneció a dicha empresa.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Flor Rubio enciende la polémica por defender a Piqué de "Sesión 53" de Shakira

¿Se va de Venga La Alegría? Flor Rubio rompe el silencio tras ser señalada como una de las despedidas