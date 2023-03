Carmen Campuzano lamenta que no se hiciera viral su Doctorado Honoris Causa: "Solo me quieren ver ebria"

Carmen Campuzano compartió en sus redes sociales que había recibido un Doctorado Honoris Causa por su trayectoria profesional y labor social. A pesar de que externó su felicidad y mostró algunas imágenes de esos momentos memorables, tuvo muy poca interacción por parte de sus miles de seguidores, por lo que horas después lamentó que no se hiciera viral su publicación y cuestionó si sola la quieren "ver ebria", como hace algunos años.

La modelo y actriz compartió en su cuenta de Twitter que el pasado 6 de marzo el Claustro Académico Universitario le otorgó un Doctorado Honoris Causa por ser una figura destacada en la escena del espectáculo. Lamentablemente su posteo no tuvo el impacto que deseaba, pues no se había hecho viral como otras cosas que la han colocado como un ícono de las redes sociales, por ejemplo sus famosas frases o algunos de sus videos.

Carmen Campuzano lamenta que su doctorado no se hiciera viral

Ante esto, la también DJ, retweeteó su propia publicación y lamentó que no se compartiera masivamente. "¿A qué hora se hace viral mi doctorado? Solo me quieren ver ebria, sola y devastada", escribió Carmen Campuzano, conmoviendo a muchos de sus admiradores, quienes le dejaron mensajes de cariño negando que sólo la sigan para verla en sus momentos más vulnerables, pues hay que recordar que hace algunos años, la actriz tuvo un problema de adicciones que la hizo estar en el ojo del huracán.

Aunque muchas personas le dejaron comentarios animándola y celebrando este logro, otros usuarios le contestaron con mensajes desagradables, no obstante, la artista no se dejó y respondió a algunos de ellos. "Cuál fue la causa/estudio/investigación/tesis para recibir dicho título?", preguntó un internauta al que Campuzano, de 52 años: "Sobrevivir, principalmente. Después prepararme como consejera en prevención de adicciones y compartir mi experiencia y método para reinsertarse a la sociedad".

Esta semana, la celebridad publicó unas fotografías usando la tradicional toga y birrete, así como cargando su diplomado, y colocó un mensaje en el que reflejó que se encontraba muy emocionada por este logró para su carrera, llena de altibajos. "Recibí Doctorado Honoria Causa. Antes de creer en mí esto no lo hubiera imaginado. Con fortaleza y preparación, hoy soy más fuerte que nunca. ¡Gracias por esta distinción!", colocó "La Campu", como le dicen de cariño a la también Dj.

En su cuenta de Instagram, Carmen publicó más fotos de la ceremonia, en la que estuvo acompañada dos de sus mejores amigos: Beto Gallardo y Jonathan Orozco, a quienes agradeció su presencia. "Me han apoyado con su compañía maravillosa, con su presencia y existencia en estos momentos tan importantes. ¡Siempre juntos, en las buenas y en las no tan buenas!", escribió la actriz en la plataforma de Meta recibiendo mucho cariño por parte de sus fans.

