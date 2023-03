La odisea por conseguir boletos vía Ticketmaster

Tras la polémica de los boletos duplicados para el concierto de Bad Bunny, el nombre de Ticketmaster ha dado mucho de qué hablar en redes sociales; la gente se queja del sistema que manejan para comprar y recoger los boletos, así como para entrar al concierto. Sobre todo cuando se trata de eventos masivos como el del Conejo Malo.

Todo inicia desde la preventa. La gente tiene que formarse en filas virtuales, donde hay más de 70 mil personas buscando un ticket. Esto puede tardar horas, eso sí el sistema no te saca de la nada, ya sea mientras esperas en la fila o cuando ya estás eligiendo los boletos.

Esto, recientemente pasó en la preventa de los shows de RBD, Black Pink y Depeche Mode. Las principales quejas son por la larga espera, algunos están más de 10 horas frente a la pantalla de la computadora, sin obtener éxito. “Después de dos horas me dejó escoger mis lugares, ya iba a pagar y me salió que esos lugares ya eran de alguien más, le di regresar y me sacó. Volví a entrar y ya era el número 120 mil en la fila”, contó un usuario en Twitter.