Ven necesaria una sanción e investigación contra Ticketmaster

Mauricio Monir Bulhosen, dueño de la empresa Premium Tickets, consideró que es necesario que, además de reembolsos, haya una sanción contra Ticketmaster, pues se prefigura un fraude contra usuarios que compran boletos para espectáculos que resultan ser falsos, como fue el caso del concierto de Bad Bunny.

“Debe de haber responsables. No es una casualidad, no es una falsificación, no es una clonación, de personas que están afuera de los estadios… eso es una minoría. Aquí lo que se vivió fue un negocio millonario y veo que es una tendencia que se nota desde el 21 de noviembre con la NFL, que también fue en el Estadio Azteca”, dijo.

En entrevista con Salvador García Soto, en A la Una, de Heraldo Radio, el empresario recordó que la Profeco está enterada de todas estas denuncias, por lo que es indispensable que no quede sólo en reembolsos, sino que sea indagado a fondo, “pues aquí lo que está viviendo es un fraude y habrá que investigarlo por los canales correspondientes”.

