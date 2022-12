La Profeco lanzará un micrositio para las personas afectadas por Ticketmaster

Ante el aumento exponencial de casos de personas que resultaron afectadas por la empresa boletera Ticketmaster el pasado fin de semana durante los conciertos de Bad Bunny, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer que este lunes 12 de diciembre lanzará un micrositio de internet para que éstas puedan vertir en ella sus reclamos y quejas.

El organismo atenderá a aquellos consumidores que hayan tenido problemas para entrar a alguno de los conciertos del puertorriqueño Bad Bunny en el Estadio Azteca el viernes 9 y sábado 10, pero también a aquellos que han tenido problemas con la empresa en otros eventos anteriores, pues es importante recordar que Ticketmaster vende entradas tanto para shows musicales, como para eventos deportivos, teatro y otros.

De acuerdo con medios, el viernes la Profeco recibió más de mil 600 quejas por intermitencias e irregularidades al momento de accesar al Estadio Azteca, mientras que el sábado, después del operativo que emprendió la dependencia comandada por Ricardo Sheffield Padilla, solo se recibieron poco más de 100 reclamos.

Más de mil fans de Bad Bunny se quedaron afuera por culpa de Ticketmaster. Foto: Cuartoscuro

¿Qué pasó en los conciertos de Bad Bunny?

Vale mencionar que, como parte de la gira World's Hottest Tour, Bad Bunny se presentó el viernes y sábado en el llamado Coloso de Santa Úrsula. De acuerdo con los organizadores del evento, ambas fechas lograron sold out y desde un día antes de la esperada fecha, los fanáticos del intérprete de "Tití me preguntó" se dieron cita en el recinto para ser de los primeros en entrar y lograr un buen lugar en la sección general, para la cual el boleto costaba poco más de tres mil 600 pesos en taquilla o Ticketmaster.

Sin embargo, al momento de abrir los accesos, muchos de los seguidores del boricua no pudieron pasar los filtros de seguridad ya que los encargados de escanear los boletos les comentaron que "no pasaba" o que era falso. No fueron uno o dos los casos, sino que centenares de personas no pudieron entrar al concierto del viernes debido a que sus entradas no estaban activadas o al parecer habían sido clonadas a pesar de haber sido compradas en los módulos autorizados o en la página de Ticketmaster.

El escándalo se hizo viral en redes sociales. Y fue entonces que intervino la Profeco, quien ofreció el número telefónico 55-68-87-22 a los afectados para que reportaran su caso. Ticketmaster ofreció una disculpa a todos los usuarios que no pudieron ingresar a alguno de los dos conciertos y posteriormente se informó que la boleterá debía indemnizar a los consumidores con el 120 por ciento, es decir, el reembolso total del costo de la entrada, más un 20 por ciento adicional.

Este domingo, en entrevista con El Heraldo Radio, Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, explicó que lo que ocurrió el pasado viernes (aunque también el sábado en menor cantidad), no se trató de un problema de boletos falsos o de reventa, sino que todos los problemas fueron responsabilidad de Tickemaster, que vendió unos dos mil boletos de más para ambas fechas. Asismimo, el procurador dijo que la empresa podría ser multada en caso de resistirse a pagar las indemnizaciones.

"No es un problema de reventa, no es un problema de clonación, es responsabilidad total y solamente de Ticketmaster. Fue una sobreventa, le pusieron muchos nombres exóticos, pero en español claro y llano es una sobreventa y es responsabilidad de Ticketmaster", dijo el funcionario a Alejandro Sánchez en Informativo Heraldo Fin de Semana.

*Con información de Andrea Hernández, Enrique Delgado, Mabel González y Nayely Ramírez

