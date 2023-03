Al rayo del sol, Ninel Conde confirma en microbikini por qué es una de las mujeres más hermosas

Ninel Conde es una de las artistas mexicanas más sexis del ambiente y una de las que más suspiro roba en cada una de sus presentaciones en público. Dueña de un talento y un carisma particular, la cantante y actriz de 46 años no para de consagrarse arriba y abajo de los escenarios. Además, su cuerpo es sin lugar a dudas una de las marcas de aguas que le dan el reconocimiento de la sociedad.

Ninel Conde posando. Fuente: Instagram @ninelconde

“El Bombón asesino” ha conseguido sumar más de 5,5 millones de seguidores en sus redes sociales y a ellos les regala a diario contenido sobre sus shows, sesiones fotográficas y viajes que realiza para distenderse. Miles de likes capta con sus publicaciones y no faltan los comentarios que admiran su hermosura y el cuerpo que ha logrado conseguir.

Ninel Conde posando. Fuente: Instagram @ninelconde

Ninel Conde siempre está en la mira de la prensa y en esta oportunidad reveló un deseo que sorprendió no solo a sus seguidores. La sensual cantante confirmó que le gustaría volver a ser madre aunque no pondría su cuerpo para conseguirlo. A través de las redes sociales expresó: “Si me animo, posiblemente sería usando un vientre subrogado” en referencia al método de reproducción asistida que le permitiría transformarse en mamá por tercera vez.

El posteo de Ninel Conde en Instagram

“El Bombón asesino” pasó su fin de semana en Miami y en su cuenta de Instagram compartió algunas imágenes que muestran el bello paisaje que fue opacado por su presencia. “Qué domingo tan increíble”, escribió Ninel Conde en su posteo que rápidamente subió la temperatura de las pantallas.

La artista dejó al descubierto su escultural cuerpo al posar en microbikini y demostrar por qué es una de las mujeres más hermosas. Sus seguidores no tardaron en reaccionar y dejarle comentarios como “Que preciosa estás”, “Hermosa”, “Belleza natural”, “Espectacular”, “Guapísima y muy sexy” y “Tienes un cuerpo maravilloso y encantador”, entre otros que halagaron su figura.

