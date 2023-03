Livia Brito gana caso contra paparazzi: "El juez determinó no vinculación a proceso"

Después de tres años de que la actriz cubana Livia Brito tuviera un altercado con un fotógrafo Ernesto Zepeda en playas de Cancún por tomarle unas fotos sin su consentimiento, reveló durante le programa matutino Hoy que el juez dio la resolución a su favor al determinar la no vinculación a proceso

Brito, quien estuvo de invitada en el programa matutino para la promoción de una telenovela en la que será estelar, compartió detalles sobre la resolución jurídica en dicho caso, el cual, dijo le afectado mucho su imagen pública.

La también modelo de 36 años expresó que el juez determinó la no vinculación a proceso sobre la denuncia penal contra del paparazzi Ernesto Zepeda, y aunque Livia reconoció que los procesos en México tiene un largo camino, confía en las determinaciones de los jueces, y aplaudió que la decisión se haya tomado argumentando la legítima defensa

"El proceso penal que se inicio en el 2020 por el paparazzi fue resuelto por un Juez en Cancún el cual determino no vinculación a proceso; la Juez sustentó su argumento en la legítima defensa, al defender los derechos fundamentales a la imagen, a la privacidad, porque están íntimamente vinculados al derecho humano y la dignidad humana. Es decir, nadie puede tomar fotos de una persona sin su previo consentimiento. Argumentos que fueron sustentados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es nuestro máximo tribunal mexicano", escribió en un post de Instagram que posteriormente borró.

Y es que después de festejar la resolución del proceso recibió una serie de comentarios en la publicación, algunos no estaban de acuerdo con la no vinculación mientras que hubo otros que celebraron con ella, sin embargo debido a los ataques que recibió prefirió borrar el escrito.

Ya está en tratamiento para convertirse en mamá

La estelar telenovelas también compartió y se mostró feliz al revelar que desea convertirse en madre y que ya está en un tratamiento para lograrlo por lo que en este año estaría dando la sorpresa de su primer hijo o hija.

¿Qué pasó con el fotpografo?

El paparazzi relató a través de redes sociales en junio de 2020 que se acercó a la actriz y su novio para tomarles una foto, sin embargo, reaccionaron de manera violenta al exigirle que borrara las imágenes y ante su negativa comenzaron a golearlo y rompieron parte de su equipo de trabajo.

“Lo siento mucho y me arrepiento profundamente por mi reciente comportamiento durante mi estancia en la playa, donde buscaba un poco de paz y tranquilidad; me sentí vulnerable al percatarme que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido, le solicité que borrara las fotos que me había sacado en repetidas ocasiones, y al encontrarme con una negativa y en argumento de que por ser figura pública mi vida privada también lo era, se produjo una discusión, me empujó, reaccioné impulsivamente con una cachetada hacia él”, dijo la actriz.

En 2021 se realizo una audiencia en la que la jueza de control Silvia Verónica Solís Lizama falló a favor de Livia Brito y dictó orden de no vinculación no vinculación a proceso, pues determinaron que la exposición de la imagen sin autorización viola el derecho de la dignidad humana. Ante este resultado, Zepeda realizó una apelación por la que hace poco reabrieron su caso.

