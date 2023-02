Ex de Livia Brito responde a las acusaciones de abuso sexual hacia la actriz: "Ella me seguía buscando"

Después de que Livia Brito asegurara en entrevista con Yordi Rosado que su expareja, Danny Frank, la había violado durante los 11 años de relación, el músico salió a defenderse y responder a estas acusaciones, pues aseguró que son falsas. En una conversación con un programa de espectáculos, el artista cuestionó las declaraciones de la protagonista de "La desalmada" ya que aseguró que lo seguía buscando después de que terminar su noviazgo, incluso su actual esposa tuvo un encuentro con la celebridad de televisión.

El cantante de "¿Quién será?" ofreció una entrevista al programa "De primera mano" en donde habló de su relación con Livia Brito. Danny confirmó que habían tenido una relación de poco más de una década, pero descartó que haya abusado sexualmente o físicamente de la actriz, por lo que se dijo sorprendido ante las declaraciones de su expareja, quien narró que hasta llegó a tratar de cerrar su puerta con clavos para que él no pudiera entrar a su cuarto.

Danny Frank niega haber abusado de Livia Brito

El intérprete cuestionó las declaraciones de la protagonista de telenovelas, pues indicó que después de vivir 5 años juntos en su departamento, ella se fue de la vivienda tras comenzar a ganar su propio dinero, sin embargo, la actriz decidió continúa con su relación a pesar de los presuntos maltratos que sufría por parte de él.

"Nunca abusé de ella ni física ni mentalmente como dice. (...) Nosotros duramos 5 años viviendo en mi apartamento, después de esos 5 años, ella comenzó a agarrar fama, dinero, como lo dijo, ella se fue, se compró un apartamento cerca de Televisa, (...) y continuamos después de esos 5 años, fueron aproximadamente 11 años que duramos. Entonces, yo hago una pregunta: una persona que es abusada, maltratada y como ella dice, violada, ¿por qué de haberse ido, después de tener dinero y propiedades, por qué siguió conmigo?".

Asimismo, Danny Frank también dijo que no es verdad que llegara a altas horas de la noche tomado, pues aclaró que no es un alcohólico. Sobre los supuestos clavos que colocó Brito en la puerta para que no entrara a su habitación, el artista sólo se limitó a decir "Me da hasta risa, realmente nada de esto es verdad", y recordó que no es la primera vez que la protagonista de "La piloto" hace este tipo de declaraciones hacia personas cercanas a ella.

Danny Frank asegura que la actriz mintió sobre el abuso sexual y físico IG @liviabritopes

"En algún momento se expresó mal del padre, de su familia, de su hermana. Entonces no se me hace nada extraño que ahorita hable así de mí", dijo el cantante originario de Colombia, quien se defendió de las acusaciones de Livia Brito, con quien terminó en 2015 tras rumores de infidelidad por parte de la actriz cubana.

Danny Frank asegura que Livia Brito aún lo buscaba tras terminar

El artista, de 42 años, reveló que después de terminar su relación de 11 años con la celebridad, fue ella quien lo buscó para regresar. Aseguró que su actual esposa, Darly Beltran, llegó a enfrentar a Livia para que dejara en paz a su marido, pues ya habían formado una familia. "Nosotros terminamos en 2015 y ella me seguía buscando, tanto así que mi actual pareja, mi mujer, una vez habló con ella y le dijo que respetara, que no me siguiera buscando, que nosotros ya teníamos una hija".

Finalmente, descartó demandar a Livia Brito por acusarlo de presunto abuso sexual durante su relación, sin embargo, sí quería aclarar la situación y negar todas las declaraciones que hizo. "Tengo que hablar para limpiar mi nombre porque sí es muy delicado lo que está diciendo", admitió Danny Frank, que durante la entrevista agregó "siento que ella tiene que cerrar el ciclo porque de verdad que hasta me da tristeza. Le pido que me deje en paz. Realmente no le veo caso (a demandarla)".

Danny Frank asegura que Livia Brito lo buscó a pesar de que ya había formado una familia IG @dannyfrankmusic

