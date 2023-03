Así es la vida de Valentina Paloma, hija de Salma Hayek, toda una princesa de la moda y heredera de un imperio empresarial

Valentina Paloma Pinault, hija de Salma Hayek, ha comenzado a llamar la atención, pues en el último par de años se ha hecho presente en la vida pública, ya que se ha dejado ver en diferentes eventos de moda y sociales acompañando a su mamá. La joven ha despertado el interés del público que se preguntan cómo es la vida de la heredera de un imperio empresarial y la princesa del estilo, debido a que también se ha convertido en un referente para todas las jóvenes de su edad.

Con tan sólo 15 años, Valentina Paloma ha cautivado a todos los seguidores de la actriz mexicana, ya que ha aparecido en portadas de revista, en eventos de moda, asimismo, es conocido que tiene lujosas vacaciones y se codea con las celebridades más destacadas de Hollywood. Y no es para menos, pues la joven es hija de la protagonista de "Frida" y del empresario François-Henri Pinault, quien tiene una gran fortuna.

Así es la vida de Valentina Paloma Pinault

La hija única de Salma Hayek es un ícono de la moda para las jóvenes debido a que siempre presume marcas de lujo y lo último de las tendencias. Esto se debe a que es hija del presidente de Kering, un grupo de lujo francés que posee marcas como Gucci, Saint Laurent y Bottega Veneta. Por eso no es raro verla en los eventos más importantes de alta costura como por ejemplo desfile de la Semana de la Moda de Milán en el que fue una de las invitadas especiales de la firma en la que su papá colabora.

Valentina Paloma tiene acceso a las marcas de lujo gracias a su padre Foto: Especial

Aunque durante su infancia se mantuvo alejada de las cámaras, en los últimos años Valentina ha destacado más, sobre todo en el mundo de la moda, pues a penas en 2022 fue portada de la revista Vogue México junto a su mamá. Ambas ofrecieron una entrevista en español, sorprendiendo al público que no sabía cómo hablaba el idioma de la mexicana; en aquella conversación la joven mostró que tiene un estilo muy similar al de su madre, ya que hasta se llegan a compartir algunos artículos.

La hija de Salma no sólo es popular debido al trabajo de la actriz en Hollywood, también por las empresas de su papá, quien heredó de François Pinault la compañía Pinault SA, que en 2013 cambió el nombre a Kering, haciéndola crecer, por lo que ahora se cree que tiene una fortuna valuada en $33.5 mil millones. Sin embargo, la originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, quiere que su primogénita "no pierda el piso" así que no le da regalos caros "Mis hijos son humildes. No sé cómo lo hice, pero creo que lo genial es que tienen un gran espectro de cosas", dijo en una entrevista Hayek.

Su padre le podría heredar alrededor de $33.5 mil millones

En tanto, Valentina Paloma ha dicho que también quiere seguir los pasos de su mamá en el medio del espectáculo, debido a que desea convertirse en actriz y posteriormente en directora. No obstante, no todo son lujos, ya que también ha manifestado su interés por la sociedad, desde hacer voluntariado en un comedor de beneficencia hasta ser consiente del problema de la falta de vivienda "porque tengo amigos que no tienen hogar", aseguró.

Valentina es la única hija de Salma Hayek, sin embargo, de François-Henri Pinault, es la cuarta, pues antes tiene a François-Henri Jr. y Mathilde Pinault, fruto de su relación con Dorothée Lepèr, y a Augustin, con la modelo Linda Evangelista. La joven se lleva muy bien con todos sus hermanos, así lo ha demostrado la actriz mexicana en sus redes sociales cuando comparte sus viajes costosos en familia.

Valentina Paloma apareció en la portada de la revista Vogue Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

Valentina Paloma Pinault: 5 FOTOS que demuestran que heredó el glamour de Salma Hayek