Régulo Caro regresa al romanticismo y dedica "Música para dos" a esta especial persona en su vida

Contento de iniciar el año con un tema musical nuevo, el cantante Régulo Caro se encuentra promocionando su último sencillo titulado “Música para dos”, tema con el cual deja ver uno de sus lados más íntimos debido a que se trata de una melodía inspirada y dedicada a su esposa.

A través de una melodía con matices retro, el cantante originario de Los Ángeles, California, hace una pausa al mundo veloz y tecnológico que nos rodea para mirar al pasado a través de un video (grabado en la Ciudad de México) con atmósfera de los años 70.

“Es una balada retro, musicalmente tiene sonidos vintage y de igual forma el video (...) Es una canción que le hice a mi esposa, ella siempre ha sido mi inspiración, por lo que este tema es muy íntimo”, reveló en entrevista para El Heraldo Digital.

El famoso reveló que modificó su método de hacer música, pues antes se dedicaba a hacer discos completos y los lanzaba para posteriormente quedarse trabajando en nuevos temas y consolidar un nuevo álbum: “Ya cambié mi fórmula, ahorita estoy haciendo muchos sencillos y EPs, es como si hubiera grabado un disco, pero lo voy a ir liberando durante el año”, aseveró el artista que creció en Ciudad Obregón, Sonora.

Su álter ego en la música

El joven artista recordó a su álter ego artístico llamado Emilio Garra y de acuerdo a lo que explicó, este personaje se gestó a partir de un álbum en 2019, mismo que estuvo caracterizado por la creación de corridos “Yo inventé a Emilio Garra con el único interés de reinventarme y hacer cosas diferentes, pero siento que actualmente ya no juego mucho con el concepto, (...) Cuando yo salí con mi estilo la gente le decía que hacía corridos progresivos, porque alternaba con acordes y ahorita se llaman corridos bélicos”, puntualizó Régulo Caro.

Respecto a los proyectos en puerta, el famoso adelantó que hizo una canción con Luis Alfonso Partida, mejor conocido como “El Yaki”, además de que próximamente se va a estrenar un tema que se grabó en vivo con Gerardo Ortiz.

Además de la música como pasión principal, el también compositor reveló que disfruta del coleccionismo, aseguró que este es su mayor hobby en la vida: “Coleccionó figuras de acción desde hace muchísimos años, tengo una colección muy amplia, es mi hobby principal (...) por ejemplo tengo de caballeros del zodiaco, marvel, animé, también coleccionó mucho manga, es mi lado otaku”, puntualizó.

Además, el artista de 41 años recordó un tema que hace años grabó en lengua de señas: “Cuando lo hice no pensé hacer algo para la comunidad sordomuda, un día me pregunté ‘¿cómo disfruta la gente sorda la música?’, así que contratamos un actor sordomudo y a unos maestros para ese video, me enseñaron poquito y aprendí sobre la lengua de señas”, recordó no sin antes agradecer a todo su público y enfatizar que la música es el lenguaje universal.

