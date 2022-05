Regulo Caro sorprende a su público cantando en Lenguaje de Señas Mexicano: VIDEO

Regulo Caro se presentó en Michoacán para celebrar 100 años de la Escuela Normal Vasco en Quiroga, el artista no sólo sorprendió a la audiencia con sus voz, además recibió el aplauso de los presentes por ofrecer un concierto inclusivo.

El cantante de regional mexicano dio a conocer sus conocimientos en de Lenguaje de Señas, mientras interpretaba una de sus famosas canciones, se trata del tema “Me gustas, me gustas” el que eligió para compartir con sus fans.

Fue en un video que se viralizó desde la cuenta de @Salazar.Montoya27 en el que se ve como Regulo Caro empieza a mover sus manos. “Ya era tu fan, pero ahora Soy el número 1”, dijo la seguidora.

“Chiquita bonita me gustas, me gustas

Gracias por haber entrado a mi vida

Contigo encontré lo que cualquier hombre busca

Ternura en el alma y no una talla de cintura”