Stephanie Salas rompe el silencio sobre el robo de Luis Enrique Guzmán a su mamá Silvia Pinal: "Deplorable"

La familia de Silvia Pinal se ha mantenido muy discreta desde que se dio a conocer el presunto robo de sus joyas por parte de su hijo Luis Enrique Guzmán y su esposa Mayela Laguna. Sin embargo, fue su nieta Stephanie Salas la que rompió el silencio y habló la respecto de esta situación, la cual calificó como "deplorable" y "lamentable", al mismo tiempo reveló cómo ha tomado este escándalo la Dinastía de la actriz de la Época de Oro del Cine Mexicano.

Desde que una revista de espectáculos rebeló unos audios en los que Mayela Laguna admite que accedió a algunas pertenencias de la protagonista de "Viridiana", la Dinastía Pinal había permanecido callada, fue hasta este miércoles 29 de marzo que en un encuentro con la prensa la hija de Sylvia Pasquel dio sus primeras palabras sobre las supuestas acciones de su tío y su pareja, quienes se contradijeron al querer aclarar la nota que reveló la famosa publicación.

Stephanie Salas reacciona al robo a Silvia Pinal

"La verdad es una situación deplorable, muy triste, lamentable, de verdad, ¿qué te puedo decir?. No tengo palabras para lo que está pasando", dijo la cantante de "Ave María", quien se encontró con la prensa durante un evento de moda. La también actriz, no pudo evitar los cuestionamientos de los reporteros sobre cómo está tomando esta situación su familia, que nuevamente se encuentra en medio de la polémica por las acciones de Luis Enrique y su esposa Mayela Laguna.

"La verdad no me quiero meter en los adentros familiares, porque es un tema delicado y un tema personal, familiar si lo quieren ver así. Pues que se resuelva internamente es lo único que yo pido y que las cosas vayan a buen puerto", concluyó Salas, que ya no quiso hablar más del tema de su abuela, quien durante muchos años acumuló varias riquezas desde cuadros de pintones importantes como Diego Rivera, hasta lujosas alhajas, las cuales supuestamente habría guardado en la bodega de su casa.

Entre otros temas, Stephanie Salas también habló sobre la demanda de pensión alimenticia que Aracely Arámbula puso en contra de Luis Miguel, quien también fue su pareja y padre de su hija Michelle. Aunque admitió que no sabe mucho sobre el proceso legal, le mandó su apoyo a "La Chule": "La verdad estoy muy ajena a eso, no sabría. Bueno, pues cada quién hace lo correcto, lo que tiene que hacer. Como mujer 100 por ciento (la apoyo)", destacó la miembro nieta de Silvia Pinal.

Foto: Instagram

Finalmente, habló sobre la supuesta boda de su hija Michelle Salas con su novio Danilo Díaz Granados, con el que tiene una relación desde hace 7 años. La actriz y cantante no negó ni admitió la información, ya que sólo se limitó a decir que la encargada en dar la noticia sería la propia hija que tuvo con "El sol de México", no obstante, admitió que le gustaría ver cómo su primogénita llega al altar.

"Yo creo que una noticia tan importante como la que se ha especulado de Mich, creo que lo correcto es que ella sea la indicada (para anunciarlo). Yo me vería muy mal en caso de que fuera cierto, o en caso de que no. Yo creo que le corresponde a Mich. Me encantaría (que se casara) si algo quiero es la felicidad de mis hijas", señaló Stephanie Salas que no quiso dar más detalles sobre la supuesta boda de la modelo e influencer.

SIGUE LEYENDO:

Hijo de Silvia Pinal rompe el silencio sobre el presunto desfalco millonario a la actriz