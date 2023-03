Lottie Moss desafía la censura de Instagram con FOTOS en topless

Lottie Moss, de 25 años, causó revuelo en las redes sociales al compartir una serie de fotos en topless en su cuenta de Instagram, como constantemente hace la modelo. La publicación original ha generado más de 24 mil me gusta y recibido cientos de halagos; sin duda alguna la fama de la hermana menor de Kate Moss sigue en aumento.

Al parecer también se sometió a un relleno de labios. Foto: @lottiemossxo.

A pesar de la fama de su hermana mayor, Kate Moss, Lottie ha encontrado su propio camino en la industria del entretenimiento adulto. La modelo ha revelado en entrevistas recientes que se ha sentido en la sombra de su hermana durante mucho tiempo, y que ha desarrollado problemas de abandono debido a ello. Sin embargo, ha encontrado una comunidad en el sitio web OnlyFans, donde se siente empoderada y segura.

Lottie Moss lució increíble

En una de ellas, se puede ver a Lottie con lencería inferior y cubrió su pecho desnudo con sus brazos. Los fans no pudieron tener suficiente de la impresionante publicación de Lottie, y han dejado comentarios elogiosos. No es la primera vez que hace este tipo de contenido, pues ella ha asegurado que le gusta no usar ropa.

Siempre le llueven halagos. Foto:@lottiemossxo.

En sus selfies, Lottie también mostró su impresionante figura, incluyendo sus abdominales tonificados y numerosos tatuajes. La modelo también llevó su cabello rubio suelto en ondas que caen sobre su hombro, y su maquillaje minimalista resaltó su belleza natural.

Siempre ha causado polémica

Lottie se unió a OnlyFans a principios del año pasado, lo que generó controversia debido a sus anteriores trabajos con marcas reconocidas como Chanel, Bulgari, Calvin Klein y Rag & Bone. Sin embargo, la joven ha demostrado que su decisión fue acertada, ya que ha obtenido importantes ganancias y ha encontrado una nueva forma de expresarse.

Su popularidad sigue en aumento. Foto: @lottiemossxo.

Ella ha dejado en claro que ya no es su sueño ser modelo de pasarela como su hermana mayor, de la cual ha dicho: "Cuando empecé, siempre fui solo la hermana de Kate Moss. Fue realmente difícil para mí crecer así, especialmente porque no era cercana a mi hermana (todavía no tenemos una relación real, lo cual nunca he hablado mucho). Pero en aquel entonces, me bombardeaban constantemente con preguntas sobre mi hermana; iba a casa de mis amigos y había fotos de ella en las paredes, y realmente desencadenó muchos problemas de abandono".

