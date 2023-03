Sarah Kohan: 3 microbikinis juveniles que confirman que es la reina de la primavera

Sarah Kohan es una modelo e influencer australiana, pero que se hizo conocida por haber tenido una relación con Javier ‘Chicharito’ Hernández, uno de los futbolistas más importantes de nuestro país. A sus 29 años, la modelo ya separada del atacante no para de presumir su increíble cuerpo y de demostrar porqué es una de las mujeres más hermosas de todas. Para confirmar que es la reina de la primavera, la ex de Chicharito se robó todas las miradas con tres bikinis que causaron furor.

Fue en el año 2019 que Sarah Kohan comenzó a hacerse conocida en nuestro país cuando selló su vínculo amoroso con Javier ‘Chicharito’ Hernández. Pero, el amor no empezó ahí teniendo en cuenta que se habrían visto por primera vez en el Mundial de Rusia 2018. Tras casi tres años de relación y con dos hijos en común, la pareja decidió separarse y ponerle punto final al vínculo. Actualmente, los hijos han quedado con su madre.

Sarah Kohan, ex esposa de Chicharito. Fuente Instagram @sarahkohan

Tras la separación de su ex pareja, Sarah Kohan continuó con su carrera como modelo y se encarga de demostrar que la maternidad no la hecho para nada mal y que logró recuperar rápidamente su esbelta figura y que la caracterizaba. Entre las cosas destacadas de la ex de Chicharito, estudió medicina durante seis meses y tiene dos licenciaturas en Derecho y Finanzas, lo que la convierte en alguien inteligente.

Los tres bikinis de Sarah Kohan con el que enamoró a todos

Por otro lado y a través de su cuenta de Instagram donde tiene más de un millón y medio de seguidores, Sarah Kohan se encargó de confirmar porqué es la reina de la primavera y lo hizo con tres bikinis distintos con el que causó furor y enamoró a todos. La ex de Chicharito encendió la red con tres tipos distintos de trajes de baño. El primero fue de color rojo y azul y muy ajustado.

Otro de los posteos de Sarah Kohan se la pudo ver luciendo de espaldas y mostrando todos sus atributos y el ajustadísimo bikini de color verde con el que se robó todos los suspiros. El último diseño que eligió la modelo para enamorar a todos fue con un traje de baño de color azul y desde un yate.

El bikini azul de Sarah Kohan. Fuente Instagram @sarahkohan

