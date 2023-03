Desde la cama, La Bebeshita muestra sus movimientos prohibidos con atrevida pijama

“La Bebeshita”, cuyo nombre real es Daniela Alexis Barceló Trillo, paralizó Instagram gracias a la última publicación que realizó en la que derrochó belleza, sensualidad y carisma como solo ella sabe hacerlo pues resulta que la exconductora de “Venga la Alegría Fin de Semana” presumió sus curvas con una atrevida pijama y por si fuera poco saco “los pasos prohibidos” desde la cama, por lo que como era de esperarse, la también modelo de OnlyFans terminó llena de elogios de parte de sus fans y hasta de otras figuras de la farándula.

Para este video en cuestión, “La Bebeshita” se grabó desde la cama de su habitación y realizó un video en el que mostró sus habilidades para el “ligue” pues fingió ser un ave y para ello utilizó un audio donde se escuchaba el canto de un pájaro y tal como sucede en el reino animal, la conductora realizó algunos candentes movimientos para atraer a una pareja como si se tratara de algún ritual de apareamiento y para acompañar su post escribió “¿Creen que funcionen mis pasos prohibidos?”.

Cabe mencionar que, lo que más llamó la atención del arriesgado video de “La Bebeshita” fue su arriesgada pijama pues se trataba de un top de camuflaje militar en tonos grises, además, estaba usando un ajustado mini short y debido a lo diminuto de ambas prendas, cuando la también estrella de OnlyFans sacó “los pasos prohibidos” su estilizada figura se pudo apreciar de muy buena forma, por lo que provoco más de un suspiro entre sus fans.

Como era de esperarse, la publicación de “La Bebeshita” causó un gran furor entre los más de tres millones de seguidores que ostenta en dicha plataforma, prueba de ello es que en tan solo unos cuantos minutos su post logró acumular miles de reproducciones y likes, además, los halagos no tardaron en aparecer y en cuestión de minutos la caja de comentarios de su video se llenó con elogios por su arrolladora belleza y por su simpatía.

¿Qué hace “La Bebeshita” tras su salida de la televisión?

Daniela Alexis Barceló Trillo fue una de las conductoras que fueron despedidas de “Venga la Alegría Fin de Semana” a inicios del 2023, no obstante, no solo desapareció del exitoso matutino de TV Azteca, sino que también dejó de colaborar en cualquier otro programa de la televisora del Ajusco, por lo que se ha especulado que dicha relación pudo haber terminado mal, no obstante, la conductora no ha hablado al respecto.

"La Bebeshita" es todo un fenómeno en OnlyFans. Foto: IG: bebeshitadany

Tras alejarse de la televisión, “La Bebeshita” le ha dado vuelo a dos facetas que parecen estar sumamente alejadas pues por un lado se ha enfocado en consolidar su carrera como modelo de OnlyFans, mientras que por otro, se encuentra en busca de posicionarse en el gusto del público infantil como conductora pues abrió un canal de YouTube donde genera contenido para niños y dicha situación ha resultado un tanto polémica, no obstante, la también cantante no se ha detenido y sigue trabajando arduamente para conservar su fama sin necesidad de la televisión.

